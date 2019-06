Totti e il suo futuro: "Ho avuto offerte da squadre italiane"

Nella sua conferenza stampa di addio alla , Francesco Totti ha parlato del suo futuro come dirigente fuori dalla Roma.

L'ex capitano giallorosso ha dichiarato di aver avuto offerte da altri club italiani per lavorare in dirigenza.

Totti non si è sbilanciato su quali siano i club, ma ha lasciato intendere che non si trattavia né di né di . Ha anche escluso l'ipotesi , sorridendo.

"Chi mi ha contattato? Si dice il peccato e non il peccatore. o Napoli? Non esageriamo... Lazio? No, per rispetto dei tifosi di Roma e Lazio."