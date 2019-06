Totti: "Non ho mai contattato Sarri, era un pallino di qualcun altro"

Nella conferenza stampa d'addio, Francesco Totti ha parlato di Maurizio Sarri: "Non l'ho mai contattato, era un pallino di qualcun altro...".

Nella sua conferenza stampa di addio alla , Francesco Totti ha parlato anche di Maurizio Sarri, ieri ufficializzato nuovo allenatore della , come papabile tecnico giallorosso.

Totti ha affermato di non aver mai avuto contatti con l'allenatore toscano in prima persona, ma afferma che fosse il pallino di un'altra persona della dirigenza, non meglio specificata, ma presumibilmente Franco Baldini.

"Non ho contattato mai nemmeno Sarri, qualcuno l'ha fatto perchè era un suo pallino. Non so quali fossero gli obiettivi di Sarri, so solo che era un pallino di quella persona".

L'ex numero 10 ha elogiato Sarri, spiegando che avrebbe fatto comodo alla Roma ma il legame con il non sembrava in grado di essere rotto.