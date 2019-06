Il retroscena di Totti: "Conte aveva dato l'ok alla Roma, è l'unico che ho chiamato"

Dopo la scelta ricaduta su Paulo Fonseca e l'annuncio dell'addio alla , Francesco Totti vuota il sacco. Tra le verità pronunciate in conferenza stampa , l'ex capitano fa chiarezza sulle mosse effettuate durante la ricerca del nuovo allenatore prima dell'approdo del portoghese. Con tanto di parentesi legata alla suggestione Sarri .

Segui Copa America e Coppa d'Africa live e in esclusiva su DAZN

" L'unico allenatore che ho chiamato è stato Antonio Conte . Mihajlovic, De Zerbi, Gattuso e Gasperini non li ho mai sentiti, nemmeno via sms. Non è mai successo".