The Best, Ronaldo assente e ignorato da tutti: neppure citato nella Top 11

L'assenza di Cristiano Ronaldo al The Best non è stata presa bene dalla FIFA. L'attaccante della Juventus è stato ignorato anche nella Top 11.

Il 23 settembre 2019 non verrà sicuramente ricordato da Cristiano Ronaldo come il giorno più bello della sua lunga carriera. Se non bastasse il piccolo infortunio che lo terrà fuori da - , infatti, in serata da Milano è arrivata un'altra notizia decisamente sgradita al portoghese.

Lionel Messi ha vinto il FIFA The Best 2019 davanti a Van Dijk mentre Cristiano Ronaldo, grande assente alla cerimonia di premiazione, si è dovuto accontentare solo del terzo posto.

Uno smacco che evidentemente CR7 non ha digerito tanto che, come detto, ha diserato la serata a La Scala di Milano preferendo restare nella sua casa di e concentrarsi sul recupero dal lieve problema muscolare alla coscia.

La FIFA però, secondo 'La Gazzetta dello Sport', non avrebbe certo gradito l'assenza di Cristiano Ronaldo tanto che il portoghese non è stato citato per tutta la serata. Anzi è stato totalmente ignorato anche quando sul palco è salita la Top 11 del 2019, di cui CR7 faceva parte.

Nessuno, neppure i conduttori Ilaria D'Amico e Ruud Gullit, hanno fatto il nome di Cristiano Ronaldo o spiegato in qualche modo la sua assenza. Il tutto mentre il ribadiva su Twitter come il migliore di sempre sia il numero 7 e il diretto interessato postava un messaggio enigmatico su Instagram: "Dopo la notte viene sempre l'alba".

A premiare Messi sono stati i capitani, i commissari tecnici ed i tifosi mentre la stampa ha preferito Van Dijk. Cristiano Ronaldo invece si è piazzato secondo per CT e tifosi, solo terzo per stampa e capitani.