La stagione perfetta di Mitrovic: 40 goal in Championship e promozione col Fulham

Nel Fulham che ha da poco festeggiato il ritorno in Premier League c'è un elemento da cui il tecnico Marco Silva non può prescindere, a giudicare da questi strepitosi numeri: 40 reti in altrettante partite di Championship per Aleksandar Mitrovic, capocannoniere per distacco dell'edizione in corso della seconda divisione inglese.

Il bomber serbo guida la classifica dei marcatori con quattordici reti di vantaggio su Dominik Solanke, punta del Bournemouth e 'diretto' inseguitore dell'ex Partizan, protagonista della sua stagione migliore sia a livello personale che di collettivo.

L'articolo prosegue qui sotto

Stracciato, infatti, il record di marcature in una singola Championship dal 2004/2005, e cioè da quando il torneo ha assunto questa nuova denominazione: spazzati via i 31 goal di Ivan Toney, uno degli artefici della promozione del Brentford risalente a un anno fa.

In realtà il rapporto di Mitrovic con la Championship è sempre stato prolifico: nel 2019/2020 furono 26 i sigilli messi a referto, anche in quella circostanza determinanti per la promozione del Fulham nel massimo campionato inglese.

Se i londinesi si godono il loro bomber principe (da solo rappresenta il 39% dei numeri realizzativi della squadra), non è da meno la sua nazionale, ovvero la Serbia, di cui un anno fa è diventato l'attaccante più prolifico di tutti i tempi: l'ultimo dei 44 goal è arrivato il 14 novembre 2021 e ha deciso al 90' la sfida contro il Portogallo di Cristiano Ronaldo. Per la cronaca: alla fine i serbi hanno festeggiato la qualificazione a Qatar 2022 senza passare dai playoff, percorso invece riservato ai lusitani che hanno staccato il pass grazie ai successi su Turchia e Macedonia del Nord.