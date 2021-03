I due volti di Mitrovic: in crisi col Fulham, 'on fire' con la Serbia

Aleksandar Mitrovic è l’MVP di questa settimana di gare internazionali: rinato in Nazionale dopo una stagione difficile in Premier League.

161 giorni. Se di professione fai l’attaccante e il goal è l’unico scopo della tua vita cinque mesi del genere possono essere definiti solo con una parola: agonia. Un’attesa infinita che non ha però scalfito l’autostima e la consapevolezza nei propri mezzi di Aleksandar Mitrovic, l’MVP di questa settimana dedicata alle qualificazioni ai Mondiali 2022. Il ventiseienne centravanti di Smederevo è uscito dal tunnel con la doppietta all’Irlanda lo scorso 24 marzo, che ha interrotto un digiuno realizzativo che durava ormai da ottobre, dalla sfida di Nations League contro la Turchia. E dopo aver ritrovato il goal non si è più fermato, facendo rispolverare il coro che aveva accompagnato i suoi primi exploit al Newcastle, quel “Mitro’s on fire” sulle note di ‘Freed from desire’ di Gala, divenuto celebre in tutto il mondo nel 2016 grazie alla versione dedicata dai supporters del Wigan a Will Grigg e di cui i tifosi dei 'Magpies' rivendicano la paternità.

Mitrovic ha trascinato la Serbia in queste prime giornate del Gruppo A: 5 goal in 3 partite, una media di una rete ogni 40 minuti. Un ruolino impressionante, che ha permesso alla nazionale allenata da Dragan Stojkovic di conquistare 7 punti e affiancare il Portogallo in vetta al girone e a ‘Mitro’ di diventare il miglior marcatore della storia della Serbia, raggiungendo quota 41 reti in 64 presenze e scavalcando Stjepan Bobek, leggenda del Partizan Belgrado che con la ex Jugoslavia, tra gli anni ‘40 e ’50, si fermò a quota 38 goal.

Come Jim Carrey nel celebre film del 2003, Aleksandar ha vissuto ‘Una settimana da Dio’, dopo i cinque mesi più difficili della sua carriera. Quella che doveva essere la stagione del suo grande ritorno ai massimi livelli, dopo la sensazionale annata da 26 goal che aveva permesso al Fulham di risalire in Premier League, l’attaccante serbo si è inceppato, finendo col perdere la maglia da titolare. I suoi unici due goal in campionato in 23 presenze risalgono addirittura alla seconda giornata, una doppietta di fatto inutile nella sconfitta esterna per 4-3 contro il Leeds. Da allora tante insufficenze, qualche assist ma soprattutto molta panchina: nel 2021 Mitrovic ha giocato da titolare solo in due occasioni in Premier League, l’ultima il 3 febbraio scorso nella sconfitta casalinga contro il Leicester. A peggiorare la situazione anche la positività al coronavirus, che lo ha tenuto ai box per due settimane.

Adesso per il tecnico Scott Parker è quasi un obbligo rilanciare l’uomo della promozione in questo delicatissimo finale di stagione, che vede i Cottagers terzultimi a due lunghezze di distacco dal Newcastle, ma con una partita in meno da disputare.

Proprio i Magpies avevano scommesso nel 2015 sulle doti di Mitrovic, versando 18 milioni di euro nelle casse dell’Anderlecht per assicurarsi quello che all’epoca veniva considerato da molti uno dei potenziali ‘nuovi Ibrahimovic’ del calcio europeo. E anche se non ha mai avuto la classe e la padronanza tecnica di Zlatan, a ‘Mitro’ non è mai mancata quella dose di follia che gli ha permesso di segnare goal da cineteca, come il delizioso cucchiaio da oltre 25 metri contro l’Irlanda con il quale ha interrotto il suo digiuno, ma anche di cimentarsi in particolari esultanze come ai tempi dell’Anderlecht, quando il suo gesto con la lingua tra le dita a formare una V aveva destato scalpore. Non un riferimento erotico, a detta dell’allora ventenne stella dei biancomalva, ma piuttosto un voler ‘tagliare la lingua’ ai critici.

Un atteggiamento da duro, da ‘bad boy’, che Mitrovic in realtà sfodera solo in campo. Fuori si definisce, come raccontato in un’intervista rilasciata al Telegraph qualche anno fa, un “family guy”. Ma quando mette piede sul rettangolo verde si trasforma.

“Se non avessi giocato a calcio mio padre dice che sarei diventato un criminale o un kickboxer. Avrei dovuto fare qualcosa che mi permettesse di scaricare la mia adrenalina”.

A 26 anni Aleksandar sembra però aver imparato a controllare la sua impulsività, la sua natura ribelle: mai una parola fuori luogo in questi mesi difficili, nessuna polemica con Parker per le continue panchine o con la stampa per qualche giudizio non certo tenero nei suoi confronti. Adesso però dovrà essere il campo a parlare: la parentesi con la nazionale gli ha ridato fiducia e positività, la caccia al goal in Premier League ricomincia da Birmingham, domenica contro l’Aston Villa. Mitro sarà davvero tornato ‘on fire’?