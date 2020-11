Sorteggio sedicesimi Europa League 2020-2021 dove vederlo: canale tv e diretta streaming

Si avvicina il momento del sorteggio dei sedicesimi di finale di Europa League: tutto su come vederlo in diretta tv e streaming.

SORTEGGIO SEDICESIMI EUROPA LEAGUE 2020-2021: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Evento: sorteggio sedicesimi 2020-2021

sorteggio sedicesimi 2020-2021 Data: 14 dicembre 2020

14 dicembre 2020 Orario: 13.00

13.00 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go, Now Tv e uefa.com

Mentre i gironi stanno scivolando verso la conclusione, si avvicina il momento del sorteggio dei sedicesimi di finale di Europa League. La seconda competizione europea per importanza si sta dunque dirigendo verso la sua fase decisiva. Chi succederà al , che peraltro non parteciperà all'attuale edizione?

Come ogni anno saranno 32 le formazioni in lizza: 24 arriveranno dai gironi, ovvero le prime due di ogni raggruppamento, mentre le ultime 8 retrocederanno dalla dopo aver concluso il rispettivo girone al terzo posto.

In questa pagina troverete tutto l'occorrente per rimanere aggiornati sul sorteggio dei sedicesimi di finale dell'Europa League 2020-2021: ecco le informazioni su come seguirlo in diretta tv e streaming.

Altre squadre

ORARIO SORTEGGIO SEDICESIMI EUROPA LEAGUE 2020-2021

Il sorteggio dei sedicesimi di finale dell'Europa League 2020-2021 è in programma nel primo pomeriggio di lunedì 14 dicembre 2020. La cerimonia prenderà il via alle ore 13, un'ora dopo l'inizio del sorteggio degli ottavi di finale di Champions League.

L'ufficialità non c'è ancora, ma il sorteggio degli ottavi di finale di Champions League dovrebbe essere visibile su Sky, che anche per questa stagione detiene i diritti della competizione. In attesa di comunicazioni, la cerimonia dovrebbe essere trasmessa su Sky Sport 24.

Il sorteggio dei sedicesimi di finale di Europa League sarà visibile anche in , e non solo in tv: per gli abbonati a Sky è infatti disponibile l'applicazione SkyGo, gratuita e scaricabile sul proprio pc, sul proprio tablet o sul proprio smartphone.

Ecco la Goal 50: i migliori 50 giocatori al mondo

Le alternative per seguire in streaming il sorteggio dei sedicesimi di finale di Europa League sono Now Tv e il sito dell'UEFA (uefa.com).

IN DIRETTA SU GOAL

Potrete seguire in diretta il sorteggio dei sedicesimi di finale di Europa League anche su Goal. Grazie al nostro live scritto vi porteremo a Nyon, svelandovi, accoppiamento dopo accoppiamento, la composizione definitiva del turno.