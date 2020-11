Sorteggio ottavi Champions League 2020-2021 dove vederlo: canale tv e diretta streaming

Milioni di persone in attesa di conoscere gli ottavi della Champions League 2020-2021: tutto su come vederlo in diretta tv e streaming.

SORTEGGIO OTTAVI CHAMPIONS LEAGUE 2020-2021: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Evento: sorteggio ottavi 2020-2021

sorteggio ottavi 2020-2021 Data: 14 dicembre 2020

14 dicembre 2020 Orario: 17.00

17.00 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go, Now Tv e uefa.com

Il ha conquistato in maniera roboante la scorsa Champions League, probabilmente l'edizione più strana di sempre a causa della pandemia di coronavirus. Ora tutti a caccia dei bavaresi per poter sollevare al cielo il trofeo per club calcistici più importante al mondo.

Con la fase ad eliminazione diretta, ovvero gli ottavi di finale della Champions League 2020/2021, si farà sul serio: la andrà a caccia ancora una volta della vittoria dopo aver conquistato il passaggio del turno dopo soli quattro turni, come , e .

In questa pagina troverete tutto l'occorrente per rimanere aggiornati sul sorteggio degli ottavi della Champions League 2020-2021: ecco le informazioni su come seguirlo in diretta tv e streaming.

ORARIO SORTEGGIO OTTAVI CHAMPIONS LEAGUE 2020-2021

Il sorteggio degli ottavi della Champions League 2020-2021 si terrà a Nyon, , lunedì 14 dicembre 2020. Inizio della cerimonia fissato per le 17.

Il sorteggio degli ottavi di Champions League 2020/2021 sarà trasmesso da Sky che detiene i diritti di trasmissione delle partite della massima competizione europea: appuntamento su Sky Sport 24 (numero 200 del satellite, 481 del digitale terrestre). L'alternativa in chiaro è il Canale 20 di Mediaset.

Sarà possibile seguire il sorteggio degli ottavi della Champions League 2020-2021 anche in diretta grazie a Sky Go, servizio dedicato agli abbonati Sky e usufruibile su dispositivi come pc, smartphone e tablet.

Streaming presente anche su Now Tv, piattaforma che consente agli abbonati di assistere alla programmazione di Sky. L'alternativa è rappresentata dal sito ufficiale dell'UEFA (www.uefa.com) che, come ogni stagione di Champions League, offre a tutti gli appassionati la possibilità di seguire l'evento.

IN DIRETTA SU GOAL

Goal vi offrirà come ogni anno la consueta diretta testuale con il racconto dettagliato della composizione degli ottavi di Champions League 2020/2021, in modo da non farvi perdere alcun dettaglio sulla nascita della fase a gironi della competizione continentale più importante.

SQUADRE QUALIFICATE AGLI OTTAVI DI CHAMPIONS LEAGUE 2020/2021