Le possibili avversarie della Roma nei sedicesimi di Europa League

La Roma passa il turno di Europa League come prima del girone e dunque sarà testa di serie: potrà sfidare però le squadre eliminate dalla Champions.

E' stata la prima squadra italiana ad avere la conferma di poter giocare i sedicesimi di finale dell' 2020/2021. Non solo, visto che la di Fonseca è anche la prima ad essere certa di ricoprire il ruolo di testa di serie, in virtù del successo nel girone A. Sedici possibili avversarie per i giallorossi nel sorteggio che andrà in scena a dicembre.

CHI PUO' AFFRONTARE LA ROMA NEI SEDICESIMI?

Essendo testa di serie, la Roma potrà affrontare una delle squadre qualificatesi ai sedicesimi grazie al secondo posto nella fase a gironi, escludendo la seconda del proprio gruppo A già affrontata, eventuali compagini italiane di Europa League o Champions, e le peggiori quattro squadre arrivate terze in .

Le seconde classificate dei gironi di Europa League tranne quella del proprio girone e le italiane

Le peggiori terze di Champions League tranne le italiane

POSSIBILI AVVERSARIE DELLA ROMA

Il sesto turno di Champions ed Europa League porterà ad un quadro più completo delle eventuali sfidanti della Roma nei sedicesimi di Europa League. Sicuramente tra queste c'è la , storica compagine serba sicura di non essere testa di serie al sorteggio dopo il passaggio nella fase ad eliminazione diretta.