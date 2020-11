Sorteggio sedicesimi Europa League 2020-2021: data, orario e dove vederlo in tv e streaming

Il sorteggio definirà la composizione dei sedicesimi di finale di Europa League. Tutte le informazioni sulla data e su dove vederlo in tv e streaming.

La fase a gironi di è in pieno svolgimento ed è già tempo di pensare al sorteggio dei sedicesimi di finale della competizione. Fase a eliminazione diretta a cui parteciperanno le due migliori classificate di ogni raggruppamento, più le terze dei gironi di , che dunque retrocederanno in Europa League.

DATA SORTEGGIO SEDICESIMI EUROPA LEAGUE

Il sorteggio dei sedicesimi di finale dell'Europa League 2020-2021 andrà in scena a Nyon il 14 dicembre 2020. Prenderà il via alle ore 13, alla conclusione del sorteggio degli ottavi di finale di Champions League.

SORTEGGIO SEDICESIMI EUROPA LEAGUE: DOVE VEDERLO IN TV

La programmazione televisiva non è ancora stata annunciata ufficialmente, ma il sorteggio dei sedicesimi di finale di Europa League sarà certamente visibile in diretta su Sky , che detiene i diritti della competizione: in particolare la cerimonia si potrà vedere con ogni probabilità su Sky Sport 24.

SORTEGGIO SEDICESIMI EUROPA LEAGUE: DOVE VEDERLO IN STREAMING

Il sorteggio dei sedicesimi di finale di Europa League sarà visibile non soltanto in , ma anche in : gli abbonati a Sky potranno infatti utilizzare l'applicazione gratuita SkyGo, disponibile su dispositivi come pc, smartphone e tablet.

Un'alternativa per assistere al sorteggio dei sedicesimi di Europa League sarà il sito della UEFA (uefa.com).