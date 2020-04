Sorensen e la Juventus, storia di un talento mai sbocciato

Dal debutto con Del Neri a un decollo mai avvenuto, passando per le parentesi a Bologna e Verona: Frederik Sorensen ha deluso la Juve.

Illusione. Una parola apparentemente semplice, ma che racchiude un mondo. Ed è spesso la cosiddetta linea verde a vivere una percezione non reale, con i giovani in prima linea ad assaporare il sogno. Appunto, assaporare. Per poi, inevitabilmente, fare i conti con l'attualità.

E' il caso di Frederik Sorensen, difensore con un passato alla , ora di proprietà dello . Un'esperienza formativa, quella in bianconero, caratterizzata dal debutto datato 7 novembre 2010. Vero e proprio colpo di fulmine con Gigi Del Neri che, alle prese con l'emergenza infortuni, decise di affidarsi senza remore a quel biondino preso dal Lyngby.

Insomma, uno dei primi colpi messi a segno dall'area bianconera scelta in prima persona da Andrea Agnelli:

"All’epoca in cui mi notò Paratici, era lo scout della . Quell’estate si trasferì insieme a Delneri e Marotta alla e, chiaramente, ha proseguito il lavoro che stava svolgendo a Genova. Quindi il mio arrivo in bianconero è avvenuto un po’ per caso ed è coinciso col percorso di Paratici: se Fabio fosse rimasto alla Samp, probabilmente sarei andato lì".

Schierato prevalentemente come terzino destro bloccato, chiamato a coprire sapientemente le folate di Krasic, Sorensen nella stagione 2010-2011 riuscì rapidamente a diventare parte integrante dei progetti dei grandi. Buoni contributi di base e, soprattutto, ottime potenzialità sullo sfondo. Con annesso primo assist, in un Juve- , confezionato per Matri.

Dunque, 18 presenze. Dunque, la scelta della Juve di esercitare il diritto di riscatto fissato a 130 mila euro. Ma nei progetti della Signora, chiamati a costruire un organico di livello, non ci fu grosso spazio per il ragazzo di Copenaghen, ceduto in compartecipazione - per 2,5 milioni - al nella sessione invernale edizione 2012.

"È chiaro che mi sarebbe piaciuto restare un po’ di più - ha raccontato a TuttoCalcioNews - soprattutto nell’anno in cui hanno vinto il primo scudetto. Ero giovane e il club, dovendo costruire una squadra per ritornare in , difficilmente avrebbe puntato su un 19enne. Non ho nessun rammarico, anzi sono molto onorato di aver giocato nella Juventus. Non mi sarei mai aspettato di entrare subito in Prima Squadra: ho fatto qualche allenamento così bene da convincerli a non rispedirmi più in Primavera. Una cosa del genere non avrei nemmeno potuta sognarla: sono arrivato lì per giocare un anno nelle giovanili e dopo due mesi e mezzo ero già con i più grandi".

Nel giugno del 2014, la Juve decise di risolvere a proprio favore la compartecipazione di Sorensen dal Bologna. Salvo cederlo immediatamente in prestito al . Ultimo capitolo della gestione bianconera che, a fronte di una proposta di 2,5 milioni messa sul piatto dal Colonia, sfociò nell'addio.

Ora, dopo due annate trascorse in , Sorensen s'è trasferito in per difendere i colori dello Young Boys. Da promessa a 28 primavere, compiute oggi, il confine può essere davvero sottile. Ma senza rimpianti. Con l'emozione di aver vestito la prestigiosa casacca bianconera. Scusate se è poco.