Siviglia-Betis dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Il Siviglia sfida il Betis nel Derby della 28ª giornata della Liga: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Il Siviglia di Julen Lopetegui sfida in casa il Betis di Rubi nel Derby del capoluogo andaluso, prima partita della 28ª giornata della Liga. Il campionato spagnolo riparte ufficialmente dopo la lunga sospensione per l'emergenza Coronavirus.

I rojiblancos sono terzi in classifica a quota 47 punti, con un cammino di 13 vittorie, 8 pareggi e 6 sconfitte, i biancoverdi invece si trovano al 12° posto assieme al Levante con 33 punti, frutto di 8 successi, 9 pareggi e 10 sconfitte. La gara di andata, giocatasi al Benito Villamarín il 10 novembre 2019, aveva visto il successo di misura del Siviglia per 2-1 grazie ai goal di Ocampos e De Jong, quest'ultimo arrivato nella ripresa dopo il provvisorio pareggio di Loren Morón.

Nei 97 derby di Siviglia disputati nella Liga finora, i rojiblancos conducono con 45 vittorie, 30 affermazioni biancoverdi e 22 pareggi. I Nervionenses, in particolare, hanno vinto 5 delle ultime 6 sfide contro il Betis, rimediando per il resto una sola sconfitta nel gennaio 2018 per 3-5.

Il cammino dei biancoverdi in trasferta, del resto, non è stato finora esaltante: appena un successo in 13 gare giocate fuori casa, rimediando per il resto 6 pareggi e 6 sconfitte. Il Siviglia, viceversa, ha perso appena una delle 11 sfide disputate al Ramón Sánchez Pizjuán (1-2 a dicembre contro il Villarreal), ottenendo nelle altre gare 6 vittorie e 4 pareggi.

I rojiblancos hanno collezionato 2 pareggi e 2 vittorie nelle ultime 4 partite disputate nella Liga, mentre i biancoverdi hanno rimediato 2 pareggi, una sconfitta e una vittoria prestigiosa contro il Real Madrid nelle ultime 4 gare nel torneo.

L'ex milanista Lucas Ocampos, con 10 goal, è il miglior realizzatore del Siviglia in campionato. Se segnasse nel derby diventerebbe il primo giocatore dei rojiblancos ad andare a segno per 5 partite consecutive dopo Alvaro Negredo nel 2011 (in goal per 6 gare di fila). Loren Morón invece è il bomber del Betis con 9 centri stagionali.

L'allenatore del Betis, Rubi, non ha mai vinto finora contro il Siviglia nelle 5 partite in cui li ha affrontati nella Liga. In questa pagina tutte le informazioni su Siviglia-Betis: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

SIVIGLIA-BETIS: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Siviglia-Betis

Siviglia-Betis Data: 11 giugno 2020

11 giugno 2020 Orario: 22.00

22.00 Canale tv: DAZN

Streaming: DAZN

ORARIO SIVIGLIA-BETIS

Siviglia-Betis si disputerà la sera di giovedì 11 giugno 2020 a porte chiuse nella cornice dello Stadio Ramón Sánchez Pizjuán di Siviglia. Il fischio d'inizio della gara, che sarà diretta dal signor Antonio Matehu Lahóz, è in programma alle ore 22.00. Sarà il 98° Derby di Siviglia nella Liga fra le due squadre.

Il Derby andaluso Siviglia-Betis sarà trasmesso in esclusiva in diretta streaming da DAZN e sarà visibile anche sulle moderne smart tv compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad una console Playstation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X), e su quelle collegate ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. La telecronaca della partita sarà curata da Stefano Borghi.

Tifosi e appassionati del calcio spagnolo, oltre che in tv, attraverso DAZN potranno seguire il Derby Siviglia-Betis in diretta streaming anche sul proprio personal computer o notebook, e su dispositivi mobili quali tablet e smartphone. Nella prima eventualità basterà collegarsi con il sito ufficiale della piattaforma, mentre nella seconda occorrerà scaricare l'applicazione per sistemi iOS e Android e successivamente avviarla e selezionare il match dal palinsesto.

Al termine della partita si potranno vedere on demand gli highlights e l'evento integrale.

IN DIRETTA SU GOAL

Sarà possibile seguire il Derby andaluso anche in diretta testuale su Goal, con gli aggiornamenti live minuto per minuto della partita. Collegandosi sul sito, i lettori troveranno già prima della gara tutte le ultime notizie e le formazioni ufficiali delle due squadre.

SIVIGLIA (4-3-3): Vaclik; Jesus Navas, Diego Carlos, Koundé, Reguilón; Fernando, Óliver Torres, Joan Jordán; Ocampos, L. De Jong, Munir. All. Lopetegui

BETIS (4-3-3): Joel Robles; Emerson, Sidnei, Bartra, Álex Moreno; Canales, Aleñá, Guido Rodriguez; Fekir, Borja Iglesias, Tello. All. Ferrer Sicilia