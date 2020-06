Countdown Liga: dove eravamo rimasti

La Liga riparte dopo l'emergenza Coronavirus: il duello Barça-Real, Real Sociedad e Getafe che sognano la Champions e una lotta salvezza serratissima.

Finito il lockdown, si può nuovamente tirar fuori il pallone. In il calcio riaccende i motori, riprendendo dalla 28ª giornata che doveva andare in scena a marzo e che il Coronavirus ha spostato a ridosso dell'estate.

Una avvincente su ogni fronte, che riparte con una sfida per nulla banale: Betis contro Siviglia, il derby andaluso 'caliente' già di suo e pronto ad animare la versione 2.0 della Primera Division.

Altre squadre

Duello per il titolo, corsa Champions ed , una lotta per evitare la retrocessione serratissima: gli spunti non mancano, il campionato spagnolo - come certifica 'Countdown', documentario disponibile su DAZN - si candida ad essere avvincente fino all'ultimo per riprendersi ciò che la pandemia ha tolto.

BARCELLONA-REAL, REAL-BARCELLONA: CI RISIAMO

Un leitmotiv a cui siamo abituati: contro Real, Real contro Barcellona. Un 'Clasico' che dura un anno intero e non si limita al doppio incrocio sul campo previsto dal calendario: la Liga è un affare per due.

Il ritorno di Zidane ha restituito potere in patria ai Blancos, distanziati di due lunghezze dagli storici rivali ma pronti al sorpasso in qualsiasi momento. Barça punti 58, Real 56: undici partite da giocare che possono dire tutto e il contrario di tutto, anche in virtù di una Champions 'parcheggiata' ma nei pensieri sempre viva.

Le due supersfide stagionali hanno detto Madrid, con Benzema e soci capaci di non uscire con le ossa rotte dal Camp Nou all'andata (0-0) e far festa al Bernabeu con un secco 2-0: entrambe hanno perso punti pesanti per strada in match sulla carta favorevoli, rivelandosi non proprio esempi di continuità, ma il solco col resto della truppa è scavato ugualmente (il , terzo, si trova rispettivamente a -11 e -9).

La ripartenza vede i catalani impegnati sabato a Maiorca, mentre il Real domenica attende tra le mura amiche l' . Il testa a testa riparte.

GETAFE E REAL SOCIEDAD, UN SOGNO CHIAMATO CHAMPIONS

Il Siviglia comanda il plotone dell'altra Liga, Atletico e son lì, il Villarreal dell'ex napoletano Albiol insieme a Granada e Bilbao è più staccato, ma tra le cose più belle del 2019/2020 in salsa iberica ci sono senz'altro e .

Le outsider per un piazzamento Champions sono loro, loro che con un budget inferiore al solito lotto delle potenziali 'guastafeste' del tandem Barça-Real si ritrovano in piena lotta per l'Europa dei grandi.

Talento, idee, risultati: la Madrid meno nobile (ad oggi davanti ai cugini guidati dal Cholo Simeone) e i baschi sognano la famosa 'musichetta', ma per poterla ascoltare devono riprendere da dove hanno lasciato. Stupendo e divertendo.

3. Siviglia 47 punti

4. Real Sociedad 46

5. Getafe 46

6. 45

7. Valencia 42

8. 38

9. Granada 38

10. Bilbao 37

DALL'ESPANYOL AL VALLADOLID: CAOS SALVEZZA

Sei squadre in fuga dall'inferno, ma con distanze talmente minime coinvolgerne altre non è così difficile. Dall' ultimo al Valladolid quindicesimo ci passano soltanto 9 punti: nel mezzo , Maiorca, ed Eibar. E sopra la squadra di Ronaldo il Fenomeno, , , Betis e Osasuna non sono proprio al riparo.

Una lotta retrocessione 'thrilling' e all'insegna dell'incertezza, con un calendario che offre subito due incroci pericolosi: Espanyol-Alaves e Leganes-Valladolid, infatti, possono già rimescolare le carte di una seconda metà della classifica da brividi. Dove l'imperativo è evitare lo spettro chiamato 'Segunda'.