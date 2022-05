Serie B 2021/2022, i verdetti: promosse in Serie A e retrocesse

Si è concluso il campionato regolare di Serie B 2021/2022. In attesa dei playoff e playout, che porteranno l'ultima qualificata direttamente in Serie A e l'ultima retrocessa in Serie C, si sono chiusi quasi tutti i verdetti della stagione, indecisa fino all'ultimo.

Il Lecce torna in Serie A senza passare dai playoff dopo aver battuto il Pordenone: il Campione della Serie B è proprio la formazione giallorossa, prima in classifica. Se i salentini sono stati spesso nella massima serie nell'ultimo ventennio, non si può dire altrimenti per una Cremonese che rivede la Serie A dopo quasi trent'anni.

Si giocheranno i playoff, invece, Pisa, Brescia, Benevento, Perugia, Ascoli e il Monza, che perdendo contro il Perugia ha perso l'occasione di salire direttamente in Serie A.

Alle già retrocesse Pordenone e Crotone si è unita l'Alessandria, mentre il Vicenza si guadagna i playout proprio dopo aver battuto la formazione piemontese. Sfiderà il Cosenza.

CHI SALE IN SERIE A?

Lecce

Cremonese

CHI RETROCEDE IN SERIE C?

Pordenone

Crotone

Alessandria

CHI GIOCA I PLAYOFF?

Brescia

Benevento

Ascoli

Perugia

Pisa

Monza

CHI GIOCA I PLAYOUT