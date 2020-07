Serie A, le partite di oggi: orari, diretta tv e streaming

Si chiude il 31° turno di Serie A: questa sera tocca a SPAL-Udinese e all'Inter contro il Verona.

Stasera si chiude la trentunesima giornata di dopo le otto partite di ieri.

- sarà visibile sulla piattaforma DAZN e sul canale DAZN1, al numero 209 di Sky. Basterà scaricare l'applicazione sulla smart opppure collegando una console PlayStation 4 o XboX One, o un dispositivo come Google Chromecast e Amazon FireTv Stick. Sarà possibile seguire anche la partita in scaricando l'app di DAZN su smartphone o tablet, oppure scaricandosi al sito da pc o notebook.

La SPAL ultima in classifica sfida l'Udinese in un match chiave verso la salvezza, quasi un'ultima spiaggia per gli uomini di Di Biagio reduci dal 3-0 contro la .

- sarà trasmessa su Sky Sport , sui canali Sky Sport 1 (canale 201), Sky Sport Serie A (canale 202) e Sky Calcio 1 (canale 251) del satellite. La partita sarà visibile in streaming anche attraverso la piattaforma Sky Go: gli abbonati potranno scaricare l'applicazione su pc, tablet o smartphone e godersi il match in diretta. Alternativa anche Now Tv, servizio streamiing di Sky, scegliendo uno dei pacchetti a disposizione sul sito.

L'Inter cerca di riprendersi dopo la sconfitta in casa contro il , mentre il Verona va alla ricerca di punti preziosi per alimentare il sogno , nonostante le concorrenti corrano.