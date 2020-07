SPAL-Udinese dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

La SPAL ospita l'Udinese nello scontro salvezza della 31ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

-UDINESE: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: SPAL-

SPAL- Data: 9 luglio 2020

9 luglio 2020 Orario: 19.30

19.30 Canale : DAZN

DAZN Streaming: DAZN

Segui SPAL-Udinese in diretta streaming su DAZN

La SPAL di Gigi Di Biagio sfida in casa l'Udinese di Luca Gotti nello scontro salvezza della 31ª giornata di . Gli emiliani sono ultimi in classifica con 19 punti, frutto di 5 vittorie, 4 pareggi e 21 sconfitte, e hanno disperatamente bisogno di una vittoria per alimentare le proprie speranze, i friulani sono quattordicesimi a quota 32, con un cammino di 8 successi, 8 pareggi e 14 k.o.

Nei 12 precedenti fra le due formazioni disputati in Serie A in casa degli estensi, questi ultimi conducono con 6 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte. L'ultima affermazione dell'Udinese al Mazza risale al 29 marzo 1959, ben 61 anni fa, con un 0-1 deciso da una rete di Pentrelli. Da allora in 5 gare si sono registrati 3 successi biancazzurri e 2 pareggi.

Andrea Petagna, che dalla prossima stagione indosserà la maglia del Napoli, è il bomber della SPAL con 12 goal realizzati, Kevin Lasagna, autore di 8 reti, è invece il giocatore più prolifico dell'Udinese. In 5 gare disputate contro i ferraresi, tuttavia, l'attaccante dei bianconeri non ha mai trovato la rete.

Fatta eccezione per il nella stagione 2016/17 (17 punti), tutte le squadre che dopo 30 giornate hanno ottenuto 19 punti o meno, sono poi retrocesse in Serie B.

La SPAL è reduce da 3 sconfitte, fra cui quella più recente nella sfida salvezza con la Sampdoria, e un pareggio, mentre l'Udinese ha rimediato 2 sconfitte di fila, una vittoria e un pareggio nello scontro diretto con il Genoa. In questa pagina tutte le informazioni su SPAL-Udinese: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO SPAL-UDINESE

SPAL-Udinese si giocherà la sera di giovedì 9 luglio 2020 nel palcoscenico dello Stadio Paolo Mazza di Ferrara e a porte chiuse, per contrastare l'emergenza sanitaria legata alla diffusione del Coronavirus. Il fischio d'inizio della partita sarà alle ore 19.30.

Lo scontro salvezza SPAL-Udinese sarà trasmesso in diretta da DAZN e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o PlayStation 4, oppure a un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

SPAL-Udinese sarà disponibile alla visione anche sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all'offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv anche attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q. La telecronaca della gara sarà curata da Dario Mastroianni, con il commento tecnico di Roberto Cravero.

DAZN darà inoltre ai suoi clienti la possibilità di vedere SPAL-Udinese in diretta streaming anche su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando l'applicazione per sistemi Androi e iOS, e su personal computer e notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma.

Al termine della gara, dopo qualche minuto, gli highligts e l'evento integrale saranno resi disponibiili per la visione on demand.

IN DIRETTA SU GOAL

Sarà possibile seguire la sfida salvezza SPAL-Udinese anche in diretta testuale grazie a Goal. Collegandovi con il portale, avrete gli aggiornamenti Live minuto per minuto della partita, dal calcio d'inizio al fischio finale.

Vista la squalifica di Cionek, Di Biagio dovrebbe schierare la difesa a tre, con Salamon (in vantaggio su Tomovic) accanto a Vicari e Bonifazi. In mediana sulle due fasce spazio a D'Alessandro a destra e Reca a sinistra, con Valdifiori che agirà da playmaker con Missiroli e Castro mezzali ai suoi lati. Davanti il tandem composto da Cerri, favorito su Floccari, e Petagna. Out per infortunio il portiere Berisha, Valoti, Fares e Di Francesco.

Gotti avrà indisponibili Mandragora, la cui stagione è finita in anticipo per il grave infortunio, e Prodl, oltre a Sema, fermato per un turno dal Giudice Sportivo. In difesa, davanti al portiere Musso, potrebbe trovar spazio De Maio al posto di Troost-Ekong per completare la linea a tre con Nuytinck e Samir. Stryger Larsen e Zeegelar presidieranno le due corsie laterali, con Jajalo in cabina di regia e Fofana e De Paul mezzali. In attacco Okaka potrebbe rilevare Nestorovski in coppia con Lasagna.

SPAL (3-5-2): Letica; Vicari, Salamon, Bonifazi; D'Alessandro, Missiroli, Valdifiori, Castro, Reca; Cerri, Petagna.

UDINESE (3-5-2): Musso; De Maio, Nuytinck, Samir; Stryger Larsen, Fofana, Jajalo, De Paul, Zeegelaar; Okaka, Lasagna.