Juventus, anche Dybala salterà il Milan: ammonito per simulazione nel Derby

Paulo Dybala salterà la partita contro il Milan, al pari di De Ligt: è stato ammonito per simulazione nel Derby contro il Torino.

La perde i pezzi, e che pezzi, in vista della super partita contro il tra tre giorni. Dopo l'ammonizione per il diffidato De Ligt, arriva anche il cartellino giallo per il diffidato Paulo Dybala.

Siamo nel secondo tempo, sul punteggio di 3-1 per la Juventus ai danni de : Dybala sta per arrivare in area di rigore palla al piede, quando cade dopo un contatto con Armando Izzo all'altezza della lunetta.

A distanza sembra che l'arbitro abbia fischiato la punizione dal limite per la , ma poi si dirige verso Dybala, lo invita ad alzarsi e gli espone il cartellino giallo. Una grande ingenuità quella dell'argentino, che da diffidato e da uomo chiave della Juventus poteva evitare senz'altro questo gesto.

Contro il Milan Maurizio Sarri sarà quindi probabilmente 'costretto' a schierare dal primo minuto Gonzalo Higuain al fianco di Cristiano Ronaldo ed uno tra Bernardeschi e Douglas Costa.