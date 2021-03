Serie A, 25ª giornata: risultati, marcatori e tabellini

Pokerissimo dell'Atalanta ai danni del Crotone di Cosmi; il Verona stende il Benevento, mentre il Cagliari passa di misura contro il Bologna.

IL TABELLINO

Marcatori: 65’ Morata, 71’ Chiesa, 89’ Cristiano Ronaldo

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny 7; Danilo 6, Demiral 6.5, Alex Sandro 6, Frabotta 5 (61’ Bernardeschi 7); Chiesa 6.5 (72’ Ramsey s.v.), Bentancur 6, Rabiot 5, McKennie 6 (60’ Morata 7); Kulusevski 6 (87’ Di Pardo s.v.), Ronaldo 6.5. Allenatore: Pirlo

SPEZIA (4-3-3): Provedel 6; Vignali 5, Terzi 6, Erlic 6, Marchizza 6 (85’ Bastoni s.v); Estevez 6.5, Sena 6.5 (85’ Agudelo s.v.), Maggiore 6.5 (72’ Acampora 6); Gyasi 6, Nzola 6 (72’ Galabinov 5), Farias 6 (73’ Verde 6). Allenatore: Italiano

Ammoniti : Frabotta, Demiral (J)

Espulsi : -

IL TABELLINO

Marcatori: 34’ aut. Maksimovic, 38’ Zielinski, 45+1’ rig. Berardi, 72’ Di Lorenzo, rig. 90’ Insigne, 90+4’ rig. Caputo

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur (73’ Toljan), Marlon, Ferrari, Rogerio; Lopez (85’ Obiang), Locatelli; Berardi (85’ Oddei), Defrel (78’ Traore), Djuricic (85’ Haraslin); Caputo.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Maksimovic (86’ Manolas), Hysaj (73’ Ghoulam); Fabian, Demme (73’ Bakayoko); Politano, Zielinski (85’ Lobotka), Insigne; Mertens (67’ Elmas).

Ammoniti : Djuricic, Demme, Ghoulam, Marlon

Espulsi : -

CAGLIARI-BOLOGNA 1-0

Il Cagliari comincia a trovare continuità. Dopo il successo esterno contro il Crotone, la formazione sarda ha conquistato anche i tre punti in casa contro il Bologna, lasciando il terzultimo posto in classifica (con il Torino che deve però recuperare due gare) ed avvicinandosi allo stesso team emiliano. Decide la rete di Rugani, in goal dopo due anni: colpo di testa al minuto 19, risultato decisivo per portare al successo il Cagliari. Buona gara degli ospiti, ma sono stati i padroni di casa a sfiorare più volte la rete: basti pensare a due conclusioni salvate dal Bologna sulla linea. Joao Pedro prima e Pavoletti poi (uno per tempo) hanno visto i difensori del Bologna salvare di pochissimi centimetri Skorupski.

IL TABELLINO

Marcatori: 19' Rugani

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Klavan, Godin, Rugani (46' Ceppitelli); Nandez, Nainggolan, Duncan, Marin (79' Deiola), Zappa (82' Asamoah); Joao Pedro (82' Cerri), Simeone (61' Pavoletti)

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Soumaoro, Antov (52' Medel), Mbaye (64' Vignato); Dominguez (32' Schouten), Svanberg (75' Palacio); Orsolini (64' Skov Olsen), Soriano, Sansone; Barrow

Ammoniti: Antov (B), Nandez (C), Schouten (B), Cerri (C)

Espulsi: -

ATALANTA-CROTONE 5-1

La squadra di Serse Cosmi inizialmente pensa soprattutto a difendere, rispettando i dettami del nuovo allenatore, annunciati anche in sede di conferenza stampa. Ma difendere contro l'Atalanta, quando è in serata, è un'impresa impossibile. Il solito Gosens apre le danze dopo 12', Simy illude i tifosi del Crotone con un bel pallonetto dieci minuti più tardi. Ma dopo una serie di parate di Cordaz e di salvataggi della linea difensiva calabrese, la Dea dilaga in apertura di secondo tempo. Prima Palomino in occasione di un calcio d'angolo di Muriel, poi lo stesso colombiano sfrutta uno scivolone di Golemic e infila il terzo goal. Al 58' partecipa alla festa anche Josip Ilicic, con il suo classico goal di mancino dal limite. Nei minuti finali, Miranchuk esibisce tutte le sue doti tecniche con un tiro che bacia il palo e si insacca alle spalle di Cordaz per il punto del pokerissimo.

IL TABELLINO

Marcatori: 12' Gosens, 23' Simy, 48' Palomino, 50' Muriel, 58' Ilicic

ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello; Djimsiti, Romero (69' Caldara), Palomino; Maehle, Pessina, Freuler (63' Pasalic), Gosens (86' Ghislandi); Ilicic, Malinovskyi (63' Miranchuk); Muriel (69' Zapata).

CROTONE (3-4-2-1): Cordaz; Magallan (52' Cuomo), Golemic, Luperto; Pereira, Zanellato, Eduardo (Marrone), Reca (46' Rispoli); Riviere (60' Petriccione), Messias; Simy.

Ammoniti: Magallan, Riviere

Espulsi: -

IL TABELLINO

Marcatori: 49’ Spinazzola, 60’ aut. Spinazzola, 90 Diawara

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Martinez Quarta; Venuti, Amrabat, Pulgar (79’ Caceres), Castrovilli (52’ Kokorin), Igor (42’ Biraghi); Ribery (79’ Borja Valero), Vlahovic. All. Prandelli

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Kumbulla (81’ Smalling); Bruno Peres (81’ Karsdorp), Veretout (62’ Pedro), Diawara, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan (67’ El Shaarawy); Borja Mayoral. All. Fonseca

Ammoniti: Mancini (R), Ribery (F), Kumbulla (R)

Espulsi: -

IL TABELLINO

Marcatori: 52' Zappacosta (G), 77' Tonelli (S)

GENOA (3-5-2): Perin; Masiello, Radovanovic, Criscito; Goldaniga, Strootman (82' Cassata), Badelj, Zajc, Zappacosta; Destro (73' Pandev), Shomurodov (82' Pjaca ). All. Ballardini

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Tonelli, Colley, Augello; Candreva, Ekdal, A. Silva; Verre (59' Jankto); Keita (70' Gabbiadini), Quagliarella (78' Ramirez). All. Ranieri

Ammoniti: Badelj

Espulsi: -

Marcatori: 68’ Becao, 97’ Kessie (rig.)

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Kalulu (63’ Calabria), Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Tonali (46’ Meite), Kessié; Castillejo (75’ Saelemaekers), Brahim Diaz (63’ Hauge), Rebic; Leao. All. Pioli

UDINESE (3-5-1-1): Musso; Becao, Bonifazi, Nuytinck; Molina, De Paul, Arslan (71’ Walace), Makengo (56’ Llorente), Zeegelaar (71’ Stryger Larsen); Pereyra (82’ Samir); Nestorovski. All. Gotti

Ammoniti: Rebic, Hernandez, Zeegelaar, Romagnoli, Kessie

Espulsi: -

BENEVENTO-VERONA 0-3

Inizio shock del Benevento contro il Verona: gli uomini di Juric corrono di più, attaccano sia sulle fasce che per vie centrali, e la squadra di casa non capisce quasi nulla: prima arriva il goal di Faraoni, con la classica azione iniziata dall'esterno di sinistra (Lazovic) e chiusa da quello di destra. Poi a dieci minuti dallo scadere del primo tempo, ci pensa Foulon a battere direttamente il suo portiere, con un goffo autogoal. Da evidenziare anche l'uscita dal campo di Letizia, per infortunio . Nella ripresa, nonostante i cambi di Inzaghi, il Benevento non riesce proprio a svoltare. L'Hellas, soprattutto in contropiede, va a nozze con la velocità di Lasagna, che trova il suo primo goal con la nuova maglia, in un'azione delle sue tutta potenza e velocità. Nei minuti finali, anche grazie alle sostituzioni di Juric che rinfresca la squadra, il Verona controlla e non rischia nulla nella zona di Silvestri.

IL TABELLINO

Marcatori: 25' Faraoni, 34' aut. Foulon, 50' Lasagna

BENEVENTO (4-3-3): Montipò; Depaoli (46' Improta), Caldirola, Glik, Letizia (12' Foulon, 46' Tuia); Hetemaj, Schiattarella, Ionita; Insigne (55' Viola), Sau; Lapadula (74' Gaich).

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Magnani (83' Dawidowicz), Gunter, Ceccherini (79' Lovato); Faraoni, Tameze (66' Sturaro), Veloso, Lazovic; Barak, Zaccagni (76' Bessa); Lasagna (83' Favilli).

Ammoniti: Sturaro

Espulsi :

PARMA-INTER (giovedì alle 20.45)