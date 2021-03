Benevento-Verona, Letizia in lacrime: costretto ad uscire al 12'

Gaetano Letizia si fa male ed è costretto ad uscire al 12': si tocca la coscia destra, al suo posto Foulon.

Problemi per Gaetano Letizia, e sembra anche non di poco conto. Dopo soltanto 12 minuti di partita contro il Verona, il difensore del Benevento è stato costretto ad uscire per un problema alla coscia.

Si è accasciato al suolo ed è scoppiato in lacrime. Il giocatore non era già al meglio prima di scendere in campo, con Inzaghi che lo ha rischiato comunque, vista l'importanza del giocatore. Al suo posto è entrato Foulon.

Letizia si è fatto male praticamente da solo, in un ripiegamento difensivo. Nelle prossime ore il Benevento dovrà capire la reale entità del guaio fisico di Letizia.

Se fosse un lungo stop, sarebbe una tegola mica da ridere per Pippo Inzaghi, dato che Letizia è a tutti gli effetti un simbolo di questa squadra.