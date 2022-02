Serie A 2022: chi si qualifica in Champions, Europa League e Conference League?

Ultimi mesi di Serie A 2021/2022. Si entra nel vivo per gli obiettivi stagionali, dalle qualificazioni a Champions, Europa League e Conference League alla permanenza in Serie A. Bagarre soprattutto nelle posizioni di testa, con diverse squadre in lotta per lo Scudetto e per giocare in campo continentale nel 2022/2023.

CHI SI QUALIFICA IN CHAMPIONS DALLA SERIE A?

1° in classifica

2° in classifica

3° in classifica

4° in classifica

In virtù del terzo posto nel ranking UEFA, l'Italia ha quattro posti assicurati nei gironi di Champions League 2022/2023. La squadra Campione d'Italia giocherà i gruppi del prossimo massimo torneo continentale al pari della seconda, della terza e della quarta in classifica.

CHI SI QUALIFICA IN EUROPA LEAGUE?

5° in classifica

La vincitrice della Coppa Italia 2022

La quinta classificata di Serie A 2021/2022 approda ai gironi di Europa League 2022/2023. Solamente una squadra italiana gioca il secondo torneo continentale in ordine di importanza qualificandosi direttamente dal campionato. Il secondo slot è destinato alla vincitrice della Coppa Italia.

L'articolo prosegue qui sotto

In caso di qualificazione alla Champions o all'Europa League già ottenuta per la vincitrice, sarà la sesta in classifica ad approdare ai gironi di Europa League. La settima, invece, affronterà la Conference League.

CHI SI QUALIFICA IN CONFERENCE LEAGUE?

6° in classifica

La sesta classificata della Serie A 2021/2022 giocherà gli spareggi della Conference League 2022/2023. Nessuna squadra del continente accede direttamente ai gironi della seconda edizione del torneo: tutte devono passare dai playoff, indipendentemente dal campionato da cui provengono.

Se la vincitrice della Coppa Italia ha ottenuto il pass europeo tramite il campionato, sarà la settima in classifica ad andare ai playoff di Conference League e non la sesta.