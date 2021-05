Conference League 2021/2022: date, tabellone e sorteggi

La squadra settima in classifica al termine della Serie A, giocherà la nuova competizione: tutto quello che c'è da sapere.

A Champions ed Europa League si affianca un nuovo torneo europeo. Nasce la Conference League, la terza competizione continentale. Vi prenderanno parte le squadre provenienti da ogni campionato d'Europa, con una squadra sola per le nazioni con il più alto coefficente di ranking.

Tra queste anche l'Italia, che avrà una rappresentante. Sarà la Roma, reduce dalle semifinali di Europa League 2020/2021, a giocare la competizione sotto il nuovo tecnico Josè Mourinho, che ha firmato con i giallorossi a sorpresa per il prossimi anni, oppure il sorprendente Sassuolo di De Zerbi, che saluterà i neroverdi al termine della stagione in corso per trasferirsi allo Shakhtar Donetsk.

CONFERENCE LEAGUE, LE DATE DI ROMA O SASSUOLO

La qualificata italiana, ovvero Sassuolo o Roma, alla pari delle squadre provenienti da Spagna, Germania, Francia e Inghilterra, entrerà in scena nei playoff della Conference League in qualità di squadra 'non campione', ma proveniente da una delle nazioni con più alto ranking UEFA.

Il 19 e il 27 agosto 2021 si disputeranno andata e ritorno dei playoff, in cui sarà presente una squadra italiana. In caso di qualificazione alla fase a gironi, le sei gare verranno disputate da settembre a dicembre 2021. Nello specifico:

16 settembre

30 settembre

21 ottobre

4 novembre

25 novembre

9 dicembre

Delle 32 squadre partecipanti alla fase a gironi, le prime otto classificate degli otto gironi si qualificheranno agli ottavi, mentre le seconde otto si sfideranno nei playoff tra di loro insieme alle otto squadre eliminate dai gruppi di Europa League (terze classificate) per determinare le restanti otto.

Playoff post-gironi: 17 febbraio e 24 febbraio 2022

Ottavi di finale: 10 e 17 marzo 2022

Quarti di finale: 7 e 14 aprile 2022

Semifinali: 28 aprile e 5 maggio 2022

Finale: 25 maggio 2022

CONFERENCE LEAGUE, I SORTEGGI

La squadra italiana presente in Conference League conoscerà la propria avversaria il prossimo 2 agosto. Roma o Sassuolo faranno parte dell'urna di 34 squadre: non sfideranno sicuramente le squadre provenienti dal percorso 'Campioni', ovvero le squadre che hanno vinto il proprio campionato nelle nazioni con ranking UEFA più basso.

Sia Roma che Sassuolo, si qualifichi una o l'altra alla Conference League grazie al settimo posto, dovrebbero essere teste di serie nel sorteggio per i playoff di Conference League.