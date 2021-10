Serie A, 11ª giornata: risultati e marcatori

Nel primo match dell'undicesima giornata di Serie A, pari spettacolo tra Atalanta e Lazio.

ATALANTA-LAZIO 2-2

Marcatori : 18' Pedro, 46' Zapata, 74' Immobile, 93' De Roon

Spettacolo a Bergamo, con Atalanta e Lazio che hanno pareggiato 2-2 dando vita ad uno show dal primo all'ultimo secondo. Un punto che serve a poco per le ambizioni Champions di Sarri e Gasperini, ma entrambe riescono a lasciare il campo senza perdere. Qualche rammarico in più per i capitolini, visto il pari di De Roon al 93'.

La Lazio era passata in vantaggio con Pedro, di nuovo in goal, per poi vedere Zapata bruciare Marusic e superare Reina con una conclusione potente. Immobile ha ancora una volta dato il vantaggio ai biancocelesti al minuto 74, prima del pari finale ad opera di De Roon.

ATALANTA (3-4-1-2): Musso 6; Lovato 6.5 (67' Scalvini 5.5), Demiral 5.5, De Roon 7; Zappacosta 6 (84' Piccoli sv), Koopmeiners 5.5, Freuler 6, Maehle 5.5; Pasalic 5.5 (59' Malinovskyi 6); Ilicic 5,5, (67' Muriel 5.5), Zapata 7. All.Gasperini

LAZIO (4-3-3): Reina 6; Hysaj 6, Luiz Felipe 6, Acerbi 6.5, Marusic 5; Milinkovic 6.5, Cataldi 6.5 (77' Leiva 5.5), Luis Alberto 6 (68' Basic 6.5); Felipe Anderson 6 (77' Moro 6), Immobile 7 (85' Muriqi sv), Pedro 7.5. All.Sarri

Arbitro: Guida

Ammoniti: Luiz Felipe (L), Demiral (A), Reina (L), Leiva (L)

Espulsi: nessuno