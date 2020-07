Serie A, 29ª giornata: risultati, marcatori e tabellini

Botta e risposta tra Lazio e Juventus che battono Torino e Genoa, vince anche l'Inter. Pareggio tra Bologna e Cagliari.

La non abbandona il sogno Scudetto e resta aggrappata alla . I biancocelesti vincono a fatica sul campo di un chiamato a guardarsi le spalle, lasciando invariato il distacco di 4 punti dalla vetta e consolidando il secondo posto.

Granata in vantaggio in apertura di match grazie a un penalty di Belotti, concesso per mani di Immobile su tiro di Nkoulou: il bomber partenopeo, insieme a Caicedo, sarà squalificato per Lazio-Milan. La squadra di Inzaghi non crolla, attacca e proprio con Immobile trova il pari in avvio di ripresa con un diagonale sul palo lontano. Il match-winner è Parolo, primo goal in campionato per lui, che con un tiro deviato beffa Sirigu e fa felice la Lazio.

IL TABELLINO

MARCATORI: 5’ rig. Belotti (T), 48’ Immobile (L), 73’ Parolo (L)

TORINO (3-5-2): Sirigu; Lyanco, Nkoulou, Bremer (80’ Bremer); De Silvestri (60’ Ansaldi), Lukic (80’ Djidji), Meité, Rincon, Ola Aina (71’ Edera); Verdi (59’ Berenguer), Belotti. All. Longo.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric (90’ Anderson), Acerbi, Radu; Lazzari (90’ Bastos), Milinkovic-Savic, Parolo, Luis Alberto, Jony (60’ Lukaku); Immobile, Caicedo (60’ Correa). All. S. Inzaghi.

Arbitro: Massa

Ammoniti: Immobile (L), Caicedo (L), Verdi (T), Lukaku (L)

Espulsi: Nessuno

La risponde alla Lazio e sbanca Marassi: tris al firmato Dybala, Cristiano Ronaldo e Douglas Costa con autentiche prodezze, che complicano notevolmente la corsa salvezza del Grifone.

Sarri dà fiducia al neo blaugrana Pjanic in regia e il bosniaco lo ripaga con una grande prova così come l'intera squadra, che assedia il bunker rossoblù ma la sblocca solo a inizio ripresa con un assolo in area di Dybala. CR7 imita la Joya e dopo un affondo fa 2-0 con un siluro che trafigge Perin, il terzo goal è una magia a giro di Douglas Costa. Per il Genoa, la rete della bandiera è di Pinamonti. Ronaldo sostituito a 15' dalla fine per tirare il fiato (al suo posto Higuain), esordio in Serie A per il giovane Olivieri.

IL TABELLINO

MARCATORI: 50’ Dybala, 56’ Ronaldo, 73’ Douglas Costa, 77’ Pinamonti

GENOA (3-5-2): Perin; Romero, Soumaoro, Masiello; Ghiglione (62’ Barreca), Behrami, Schone (46’ Lerager), Cassata (77’ Pandev), Sturaro (75’ Biraschi); Pinamonti, Favilli (46’ Sanabria). All. Nicola.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Danilo; Bentancur, Pjanic (73’ Ramsey), Rabiot (83’ Matuidi); Bernardeschi (65’ Douglas Costa), Dybala (83’ Olivieri), Cristiano Ronaldo (73’ Higuain). All. Sarri.

Arbitro: Calvarese

Ammoniti: Favilli, Schone, Sturaro, Cassata, Masiello (G), Bonucci (J)

Espulsi: nessuno

BOLOGNA-CAGLIARI 1-1

Finisce in parità la sfida tutta rossoblù tra e . I padroni di casa passano in vantaggio con Barrow nel recupero del primo tempo, in avvio di ripresa Simeone firma il pari.

Gara piacevole al 'Dall'Ara' dove il primo a tentare di rompere l'equilibrio è il solito Nainggolan, ma il suo tiro si spegne a lato di poco. Zenga perde Ceppitelli per infortunio e inserisce Lykogiannis.

Il Bologna invece ci prova un paio di volte con Orsolini e soprattutto con un'incursione di Palacio, che obbliga Cragno a respingere di piede. In pieno recupero a sbloccare il risultato è Barrow con un tiro sul primo palo che non lascia scampo al portiere sardo. Padroni di casa in vantaggio all'intervallo.

In avvio di ripresa però il Cagliari trova subito il pareggio con Simeone, che appoggia a porta vuota dopo una bella azione di Lykogiannis. il Bologna prova a reagire ma trova sulla sua strada un super Cragno. I sardi perdono per infortunio anche Walukiewicz e resistono: al 'Dall'Ara' finisce 1-1.

IL TABELLINO

MARCATORI: 48' pt Barrow (B), 46' Simeone (C)

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Bani, Dijks (71' Krejci); Schouten (71' Dominguez), Medel (90' Svanberg); Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio (71' Sansone). All: Mihajlovic.

CAGLIARI (3-4-2-1): Cragno; Walukiewicz (65' Pisacane), Ceppitelli (24' Lykogiannis), Carboni; Mattiello, Nandez, Rog, Lu. Pellegrini (78' Ionita); Nainggolan, Joao Pedro; Simeone. All: Zenga

Arbitro: Sacchi

Ammoniti: Schouten, Tomiyasu (B), Carboni, Pellegrini (C), Dijks (B)

Tutto fin troppo facile per l' , che travolge il 6-0 e resta in scia a Lazio e Juventus. I nerazzurri chiudono la pratica nel primo tempo con i goal di Young, Sanchez e D'Ambrosio.

Parte subito forte l'Inter, che dopo pochi minuti è già avanti grazie a un bel goal di Young. La gara è un monologo nerazzurro, tanto che la squadra di Conte al ventesimo raddoppia su calcio di rigore trasformato da Sanchez.

Prima dell'intervallo D'Ambrosio chiude definitivamente i conti, firmando il tris dell'Inter al termine di quarantacinque minuti a senso unico.

Lo spartito non cambia neppure nella ripresa quando Gagliardini riscatta il clamoroso errore contro il e cala il poker. Nel finale c'è spazio anche per Eriksen e Candreva.

IL TABELLINO

MARCATORI: 4' Young, 20' rig. Sanchez, 45' D'Ambrosio, 52' Gagliardini, 84' Eriksen, 88' Candreva

INTER (3-5-2): Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij (46' Ranocchia), Bastoni; Moses (67' Candreva), Barella (59' Agoume), Borja Valero, Gagliardini (68' Eriksen), Young; Sanchez, Lautaro (68' Lukaku). All: Conte

BRESCIA (4-3-2-1): Joronen; Sabelli (59' Mangraviti), Papetti, Mateju, Semprini; Skrabb (46' Bjarnason), Tonali, Dessena (82' Ghezzi); Zmrhal (59' Spalek), Ayé; Donnarumma (46' Torregrossa). All: Lopez

Arbitro: Manganiello

Ammoniti: Mateju (B), De Vrij (I), Semprini (B), Agoume (I)