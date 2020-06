Sarri prepara la sorpresa per Juventus-Milan: Pjanic con Bentancur

Maurizio Sarri ha provato Rodrigo Bentancur mezzala con Pjanic che verrebbe confermato in cabina di regia. A restare fuori sarebbe Khedira.

A circa ventiquattro ore dalla semifinale di Coppa potrebbe esserci una sorpresa nella formazione della . Maurizio Sarri, infatti, sarebbe orientato a rilanciare Miralem Pjanic.

Il tecnico bianconero, che d'altronde solo ieri ha speso parole importanti per il centrocampista bosniaco, nell'ultimo allenamento ha provato ancora il bosniaco in regia con Bentancur mezzala destra e Matuidi a sinistra.

In questo caso a restare fuori dall'undici anti- sarebbe Khedira, dato titolare fino a qualche ora fa. Il tedesco invece si accomoderebbe in panchina insieme a Rabiot. Out Ramsey alle prese con un programma personalizzato.

Prima della sosta Pjanic era finito in panchina dopo alcune prestazioni decisamente sottotono lasciando spazio proprio al tuttofare uruguaiano, mentre a completare il reparto c'erano Ramsey e Matuidi.

Adesso però Sarri sembra pronto a concedere nuovamente fiducia all'ex giallorosso, che in questi due mesi dovrà meritarsi la riconferma e allontanare le tante voci di mercato delle ultime settimane.