Sarri si gode Dybala e Ronaldo: "Hanno imparato a cercarsi di più"

La Juventus sbanca Marassi con tre prodezze dei suoi tenori e risponde alla Lazio. Corsa Scudetto appassionante, coi bianconeri nuovamente a +4 su Immobile e compagni.

Maurizio Sarri, a 'Sky', si gode il tris rifilato al .

Il tecnico della parla poi del passaggio di Pjanic al Barcellona.

"Non ci ho parlato in questi giorni, l'abbiamo fatto spesso dopo il lockdown per via dei 25 giorni sottotono cercando di superare i motivi del suo calo mentale. Farà sicuramente molto bene, lo sto vedendo sereno anche in allenamento e integrato, non ho nessuna preoccupazione".