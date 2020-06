Genoa-Juventus, Cristiano Ronaldo sostituito: è la seconda volta in campionato

Nella ripresa di Genoa-Juventus Sarri fa tirare il fiato a Cristiano Ronaldo sostituendolo con Higuain: è la seconda volta che accade in campionato.

Seconda sostituzione in campionato per Cristiano Ronaldo. Dopo quella col lo scorso novembre per problemi fisici, anche in - il portoghese non termina la gara.

Stavolta nessun acciacco, semplicemente l'intenzione di Sarri di far tirare il fiato a CR7 autore tra l'altro dello splendido goal del provvisorio 0-2 con un assolo culminato con un siluro finito alle spalle di Perin.

Al minuto 73 e con la avanti 3-0, Ronaldo viene richiamato in panchina e sostituito da Gonzalo Higuain. Seconda volta in cui il fuoriclasse lusitano lascia il terreno di gioco anzitempo, ma lo fa col sorriso.