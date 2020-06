La Juventus annuncia i rinnovi: Chiellini e Buffon fino al 2021

Un rinnovo di un altro anno sia per Giorgio Chiellini che per Gigi Buffon: la Juventus continua a puntare sulle sue bandiere.

"Ci sono giocatori che non hanno bisogno di presentazioni. Campioni la cui storia parla da sola, e il cui legame con la maglia che indossano è indissolubile. Esempi in campo e in spogliatoio, leader, trascinatori, portatori del DNA bianconero, che vestono come una seconda pelle. Bianconeri da sempre. Per sempre. E a confermarlo, casomai ce ne sia bisogno, c’è l’ufficialità, da oggi, del loro rinnovo contrattuale, per un altro anno: 2021".

Era una mera formalità, da espletare senza l'assillo di negoziazioni estenuanti:e lanon ci hanno messo molto per trovare l'accordo sul rinnovo del contratto in scadenza il 30 giugno, facilitato dal rapporto d'affetto e di stima reciproca esistente con Andrea Agnelli. I due giocatorino firmano ancora per un altro anno.

Questo il comunicato molto sentito ed emozionale della Juventus, che si lega ancora ai suoi simboli. Il portierone 42enne lo vedremo sui campi da calcio per almeno un'altra stagione.

Notizia che farà piacere ai tifosi, soprattutto per la possibilità, sempre più vicina, di scrivere ancora una volta una pagina storica del calcio italiano: a Buffon basta una presenza per volare sulla vetta solitaria della classifica dei giocatori con più apparizioni in , primato attualmente detenuto in coabitazione con Paolo Maldini a quota 647.

L'occasione buona potrebbe essere proprio la prossima sfida sul campo del , il modo migliore per festeggiare il rinnovo e guardare con fiducia al futuro. Rigorosamente a tinte bianconere.

Quest'anno Chiellini ha visto il proprio rendimento limitato a sole tre presenze a causa della rottura del legamento crociato lo scorso agosto. È rientrato a febbraio, mentre deve ancora esordire nella Serie A dalla ripresa.

Chiellini ha da poco superato le 500 presenze in bianconero entrando in un club davvero esclusivo: ne fanno parte lui, Buffon, Scirea e Furino. Quest'ultimo potrebbe essere raggiunto al quarto posto: mancano soltanto 20 presenze. Avrà un altro anno per provarci. Tutto definito. Tutto fatto.