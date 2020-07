Sampdoria-Cagliari dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

La Sampdoria sfida il Cagliari nella 33ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

SAMPDORIA-CAGLIARI: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: -

- Data: 15 luglio 2020

15 luglio 2020 Orario: 19.30

19.30 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now Tv

La Sampdoria di Claudio Ranieri cerca punti salvezza contro il Cagliari di Walter Zenga, avversario dei blucerchiati nella 33ª giornata di e già certo della permanenza nel massimo campionato nella prossima stagione. I genovesi sono quattordicesimi in classifica a pari merito con l' a quota 35, con un cammino di 10 vittorie, 5 pareggi e 17 k.o., e un vantaggio di 6 lunghezze sul terzultimo posto occupato dal . I sardi si trovano invece all'11° posto con 41 punti, frutto di 10 successi, 11 pareggi e 11 sconfitte.

Nei 33 precedenti disputati in Serie A in casa dei liguri, si registra una netta prevalenza dei pareggi, 18, a fronte di 9 vittorie della Sampdoria e di 6 successi rossoblù. Il Cagliari non espugna il Ferraris da oltre 8 anni: l'ultima vittoria degli isolani in trasferta con i blucerchiati è datata infatti 28 ottobre 2012: in quell'occasione a regalare i 3 punti alla squadra guidata da Ivo Pulga fu una rete di Daniele Dessena.

Claudio Ranieri, che ha guidato il Cagliari dal 1988 al 1991, Nicola Murru (98 presenze in Serie A con i rossoblù) e Albin Ekdal (116 presenze e 8 goal in Serie A con i rossoblù) sono i grandi ex del confronto.

Altre squadre

I blucerchiati hanno collezionato tre vittorie, fra cui l'ultima in trasferta contro l'Udinese, e una sconfitta nelle ultime 4 giornate, i rossoblù invece sono reduci da tre pareggi, il più recente contro il Lecce alla Sardegna Arena, e una sconfitta nelle precedenti 4 partite.

Fabio Quagliarella è il bomber dei blucerchiati con 10 reti realizzate, mentre il brasiliano João Pedro è il miglior marcatore del Cagliari con un bottino di 17 goal all'attivo. In questa pagina tutte le informazioni su Sampdoria-Cagliari: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO SAMPDORIA-CAGLIARI

Sampdoria-Cagliari si giocherà la sera di mercoledì 15 luglio 2020, a porte chiuse, nel palcoscenico dello Stadio Luigi Ferraris di Genova. Il fischio d'inizio della gara, che sarà la 68ª in Serie A fra le due formazioni, è in programma alle ore 19.30.

La partita Sampdoria-Cagliari sarà trasmessa in diretta tv da Sky e andrà in onda sul canale Sky Sport (numero 253 del satellite, numero 484 del digitale terrestre).

Chi lo preferisse, potrà seguire Sampdoria-Cagliari anche in diretta . Per gli abbonati Sky sarà disponibile la piattaforma Sky Go, che consentirà di vedere la partita sia su personal computer e tablet, collegandosi con il sito ufficiale del servizio, sia su dispositivi mobili come smartphone e tablet, attraverso la app.

Per tutti c'è inoltre l'opzione Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che, acquistando uno dei pacchetti offerti, offre la visione di diversi eventi sportivi della piattaforma satellitare, fra cui le gare della Serie A.

IN DIRETTA SU GOAL

Goal offrirà inoltre ai suoi lettori la possibilità di seguire Sampdoria-Cagliari anche in diretta testuale sul sito. Collegandovi con il portale avrete infatti gli aggiornamenti live minuto per minuto della partita, dal calcio d'inizio fino al fischio finale.

Ranieri, che dovrà rinunciare a Ramirez per un problema muscolare e spera di recuperare Tonelli, potrebbe rilanciare dal 1' in attacco Gabbiadini in coppia con Quagliarella. A centrocampo, Depaoli e Linetty, quest'ultimo favorito su Jankto, presidieranno le due fasce, mentre Ekdal e Thorsby saranno i due interni. Fra i pali ci sarà Audero, in difesa a sinistra potrebbe rivedersi l'ex Murru al posto di Augello, con Bereszynski a destra e in mezzo la coppia composta da Yoshida e Colley.

Zenga potrebbe dover rinunciare a Nainggolan, visto il problema al polpaccio che lo ha costretto a sostituire il belga nel primo tempo della sfida con il Lecce. Al suo posto potrebbe esserci spazio dal 1' per Birsa, con lo sloveno che sembra al momento favorito su Cigarini nelle gerarchie del tecnico milanese. Nandez e Rog saranno probabilmente confermati come interni. A destra Ionita è nuovamente favorito su Faragò, ancora non al top della condizione dopo il lungo infortunio, e in quest'ipotesi Mattiello sarebbe dirottato sulla corsia di sinistra, vista l'indisponibilità di Luca Pellegrini. Davanti sarà riproposto il tandem composto da João Pedro e Simeone. In porta giocherà Cragno, mentre in difesa la novità potrebbe essere rappresentata dal ritorno dal 1' di capitan Ceppitelli a guidare la difesa a tre, con Walukiewicz e uno fra Lykogiannis e Klavan ai suoi lati.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Murru; Depaoli, Ekdal, Thorsby, Linetty; Gabbiadini, Quagliarella.

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Walukiewicz, Ceppitelli, Lykogiannis; Ionita, Nandez, Birsa, Rog, Mattiello; João Pedro, Simeone.