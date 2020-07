Sampdoria-Cagliari, le formazioni ufficiali: Gabbiadini e Ragatzu titolari

Nella Sampdoria ci sono Linetty e Augello titolari, fuori Quagliarella. Panchina anche per Joao Pedro, Cagliari con Carboni e Ionita.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Depaoli, Yoshida, Colley, Augello; Linetty, Thorsby, Ekdal, Jankto; Gabbiadini, Bonazzoli.

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Walukiewicz, Carboni, Pisacane; Nandez, Ionita, Birsa, Rog, Lykogiannis; Simeone, Ragatzu.

Sfida importante quella quel Ferraris per la dell'ex Ranieri, deciso ad allontanarsi quanto più possibile dal terzultimo posto. Di fronte un di Zenga praticamente salvo, desideroso però di ottenere una miglior posizione in classifica.

Altre squadre

Ranieri sceglie Gabbiadini e Bonazzoli come attaccanti del 4-4-2, con Jankto e Linetty esterni di centrocampo. In mezzo ci sono Thorsby ed Ekdal, mentre davanti ad Audero giocheranno Yoshida e Colley. Partono terzini titolari Depaoli ed Augello.

L'articolo prosegue qui sotto

Il Cagliari risponde con il 3-5-2 e la sorpresa Ragatzu insieme a Simeone in avanti. Birsa sostituisce Nainggolan in mezzo, insieme a lui Rog e Ionita. Sulle fasce ci sono Lykogiannis e Nandez, dentro Pisacane insieme a Carboni e Walukiewicz in difesa. Tra i pali c'è Cragno, fuori Joao Pedro.