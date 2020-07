Serie A, 32ª giornata: risultati, marcatori e tabellini

Terza sconfitta consecutiva della Lazio, che cade anche contro il Sassuolo. Goleada Roma a Brescia, Juventus impegnata contro l'Atalanta.

Terza sconfitta consecutiva per la , che ormai ha perso il treno che portava allo Scudetto e, anzi, dovrà difendersi degli attacchi di e soprattutto , in grande forma. Contro il la squadra di Inzaghi è apparsa stanca, sia fisicamente che mentalmente. Dopo l'iniziale goal di Luis Alberto, anche un po' fortunoso, la squadra non è riuscita a gestire la partita. Raspadori e Capito (nel finale) hanno punito l'atteggiamento passivo dei biancocelesti.

IL TABELLINO

LAZIO-SASSUOLO 1-2

Altre squadre

Marcatori: 33' Luis Alberto (L), 52' Raspadori (S), 91' Caputo (S)

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Bastos, Acerbi, Radu (83' Vavro); Lazzari, Milinkovic-Savic (67' Leiva), Parolo, Luis Alberto (83' Adekanye), J. Lukaku (46' Jony); Immobile, Caicedo (61' Cataldi). All. S. Inzaghi

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan (46' Müldür), Marlon, Ferrari, Kyriakopoulos; Locatelli, Bourabia; Traoré (46' Caputo), Djuricic (68' Haraslin), Boga (79' Rogerio); Raspadori (89' Magnani). All. De Zerbi

Arbitro: Di Bello

Ammoniti: Parolo (L), Immobile (L), Müldür (S), Bastos (L), Ferrari (S), Leiva (L)

Espulsi: nessuno

Come all'andata, la batte per 3-0 il . Al Rigamonti, come era accaduto all'Olimpico un girone fa, la gara viene indirizzata sui binari giallorossi nella ripresa. La squadra di Fonseca si impone grazie alla rete un po' fortunosa messa a segno da Fazio, al raddoppio di Kalinic servito da una splendida scodellata di Carles Perez e al tris di Zaniolo, che torna a segnare dopo quasi sette mesi dall'ultima volta. Dzeko, inizialmente in panchina, colpisce anche una traversa e un palo. Rondinelle praticamente retrocesse.

IL TABELLINO

BRESCIA-ROMA 0-3

Marcatori: 48' Fazio, 62' Kalinic, 74' Zaniolo

BRESCIA (4-4-2): Andrenacci; Sabelli, Chancellor, Papetti, Mangraviti; Bjarnason (58' Donnarumma), Tonali, Ndoj (46' Dessena); Spalek (78' Ghezzi); Torregrossa, Skrabb (46' Zmrhal). All. Lopez

ROMA (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Fazio, Ibanez; Bruno Peres, Diawara, Veretout (67' Perotti), Kolarov; Pellegrini (67' Zaniolo), Perez (67' Villar); Kalinic (77' Dzeko). All. Fonseca

Arbitro: Calvarese

Ammoniti: Tonali, Bruno Peres, Perotti

Espulsi: nessuno