La Salernitana accoglie Paulo Sousa: è ufficialmente il nuovo allenatore

Paulo Sousa è il nuovo tecnico della Salernitana: prende il posto di Nicola dopo la pesante sconfitta di Verona.

Scossone in panchina in casa Salernitana, dove la preoccupazione è vistosamente salita in seguito al +4 vantato sulla zona retrocessione e al k.o. maturato contro una diretta concorrente per la salvezza come il Verona: Davide Nicola non è più l'allenatore, sostituito da Paulo Sousa.

Dopo aver raggiunto un'intesa di massima nelle scorse ore, la società campana ha ufficializzato l'ingaggio del portoghese con questa nota apparsa sul proprio sito ufficiale.

L'ex centrocampista è una vecchia conoscenza del nostro calcio, sia per quanto riguarda la carriera da calciatore che manageriale: tra il 2015 e il 2017 ha guidato la Fiorentina e, dopo sei anni trascorsi in giro per il mondo, può finalmente tornare in Italia.

Da sempre noto per un'idea calcistica abbastanza spregiudicata e offensiva, Paulo Sousa ha battuto la concorrenza di altri profili, tutti accostati alla guida della Salernitana: Francesco Farioli, Leonardo Semplici e Giuseppe Iachini.

Nulla da fare stavolta per Nicola, esonerato già lo scorso 16 gennaio: a salvarlo era stato soltanto un dietrofront del presidente Iervolino poche ore dopo l'annuncio della separazione.