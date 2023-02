Paulo Sousa verso il ritorno in Serie A: accordo con la Salernitana

Nicola verso l'esonero: la Salernitana ha raggiunto un accordo con Paulo Sousa, libero dopo l'avventura brasiliana col Flamengo.

L'1-0 maturato al 'Bentegodi' di Verona ha rimesso la Salernitana in una posizione piuttosto complicata: ora sono quattro i punti di vantaggio sulla zona retrocessione e la posizione di Davide Nicola è tornata in forte bilico.

Il tecnico aveva ricevuto la comunicazione dell'esonero lo scorso 16 gennaio, salvo poi tornare al proprio posto dopo il dietrofront societario: questo nuovo momento di difficoltà ha però acuito le voci relative ad un ingaggio di Paulo Sousa.

Come riportato da 'Sky Sport', il portoghese è balzato in pole nella classifica di gradimento del presidente Danilo Iervolino: dopo i primi contatti, sarebbe stato raggiunto un accordo sulla base di un contratto della durata di un anno e mezzo, con il rinnovo relativo alla prossima stagione legato al raggiungimento della salvezza.

Paulo Sousa farebbe rientro in Italia dopo il biennio 2015-2017 trascorso sulla panchina della Fiorentina, a cui hanno fatto seguito altre esperienze: in Cina al Tianjin Quanjian, in Francia al Bordeaux, in Polonia al timone della nazionale maggiore locale (guidata con scarsi risultati a Euro 2020) e in Brasile al Flamengo, rapporto terminato il 9 giugno 2022.

Più defilati, a questo punto, restano Francesco Farioli, Giuseppe Iachini e Leonardo Semplici, tutti profili sondati per la nuova guida tecnica della Salernitana.