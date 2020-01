Saelemaekers in Italia: visite mediche e firma col Milan

Dopo Robinson il Milan abbraccia anche Saelemaekers: l'esterno belga è arrivato a Linate per visite mediche e firma coi rossoneri.

Non solo Robinson: a Linate è sbarcato anche Alexis Saelemaekers, esterno belga proveniente dall' , pronto a 'sposare' il .

Nelle ultime ore di mercato il Diavolo ha accelerato per completare la rosa a disposizione di Pioli, pescando nella Jupiter Pro League il sostituto di Suso passato al .

Saelemaekers, talento classe '99, poco dopo le 14 ha fatto capolino in per iniziare la sua avventura in rossonero: prima le visite mediche alla clinica 'La Madonnina', poi la firma sul contratto.

La cifra investita dal Milan ammonta ad 8 milioni di euro: prestito oneroso a 3,5, più altri 3,5 + 1 per l'obbligo di riscatto.