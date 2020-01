Antonee Robinson è a Milano: giornata di visite mediche e firma

Il Milan si prepara ad accogliere Antonee Robinson: il terzino sinistro del Wigan è sbarcato in città. Prossimi passi visite mediche e ufficialità.

Ore frenetiche di mercato in casa , dove si sta vivendo una vera e propria mini-rivoluzione d'inverno. Tanti volti nuovi, tra cui quello di Antonee Robinson, terzino sinistro in arrivo dal .

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

L'articolo prosegue qui sotto

Lo statunitense è appena sbarcato a Milano e in giornata svolgerà le visite mediche, per poi apporre la propria firma sul contratto che lo legherà ai rossoneri per i prossimi anni.

Scelti da Goal DIRETTA CALCIOMERCATO: ultime notizie e trattative

Altre squadre

L'operazione si sarebbe chiusa sulla base di un prestito con obbligo di riscatto fissato a 7-8 milioni di euro circa. Sarà il vice di Theo Hernandez e sostituto di Ricardo Rodriguez.

Il classe 1997 si prepara dunque a iniziare la sua avventura al Milan. Atteso invece intorno all'ora di pranzo Saelemaekers, l'altro colpo del Milan.