Chi è Saelemaekers, giovane esterno belga che ha convinto il Milan

Alexis Saelemaekers, classe 1999 dell'Anderlecht, è ad un passo dal Milan: classe e dribblig, l'eredità di Suso è tutta del belga.

Dopo la cessione di Suso al , il si è fiondata sul calciomercato per trovare un nuovo esterno d'attacco che possa cogliere l'eredità del calciatore spagnolo. Ebbene, Maldini, Massara e Boban hanno messo le mani su Alexis Saelemaekers, classe 1999 dell' ed esterno 'jolly' belga.

Secondo le ultimi notizie di 'Sky Sport', il Milan ha praticamente trovato l'accordo con il club ed il giocatore: si tratta di un acquisto basato sul prestito con diritto di riscatto, a cifre totali di circa 6,7 milioni di euro. Resta da capire se il diritto di riscatto scatterà a condizioni 'semplici'.

Ma conosciamo meglio Alexis Saelemaekers. Classe 1999, nella sua breve carriera fino a questo punto ha sempre e solo vestito la maglia dell'Anderlecht, dalle giovanili fino alla prima squadra, dove gioca ovviamente adesso.

Ce but du revenant Alexis Saelemaekers a fait toute la différence dans le Clasico ! Victoire 1-0 des Mauves qui obtiennent donc leur première victoire de la saison #voosport pic.twitter.com/JxarOunFso — VOOsport (@VOOsport) September 1, 2019

È un esterno destro d'attacco, che può giocare sia in un 4-3-3 che in un 4-4-2 (attuale modulo del Milan di Stefano Pioli). Fisico non troppo imponente, di piede destro, il che lo porta a giocare all'occorrenza anche sulla fascia opposta, in modo da poter rientrare sul destro per il tiro.

Arriva per sostituire Suso, come detto, ma fino all'anno scorso ha giocato spesso e volentieri come terzino destro (con spiccate doti offensive).

Rispecchia il prototipo dell'acquisto-tipo del Milan (al netto di Ibrahimovic): giovane, di sicuro avvenire e cresciuto in una scuola prestigiosa come quella dell'Anderlecht.

In questa stagione, nel campionato belga, ha giocato 16 partite, siglando 2 goal e 2 assist. Ha nel dribbling e nella tecnica individuale pura le sue armi migliori; dovrà come sempre passare dall'ambientamento in , alla , e assorbire i dettami tattici di Stefano Pioli.

Il Milan ha comunque in pugno uno dei migliori talenti del calcio belga, pronto a sbocciare nei prossimi mesi e anni in Serie A.