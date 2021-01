Rrahmani, debutto dal 1' 'horror': regala il goal a Lasagna ed esce all'intervallo

Esordio da titolare da incubo per Rrahmani in Udinese-Napoli: il difensore kosovaro regala l'1-1 a Lasagna, sbaglia ancora e viene sostituito al 45'.

La prima da titolare con la nuova maglia, doveva andare in maniera diversa. Amir Rrahmani invece si regala un pomeriggio da incubo, risultando protagonista in negativo di - .

Il difensore kosovaro, pagato 14 milioni dal club di De Laurentiis per rilevarlo dal in estate, debutta dal 1' in stagione dopo i tre minuti da subentrato a : schierato al fianco di Manolas, la domenica della 'Dacia Arena' si rivela disastrosa.

L'articolo prosegue qui sotto

Dopo l'infortunio del greco e con l'ingresso di Maksimovic, il Napoli patisce le ripartenze dell'Udinese e Rrahmani va nel pallone più dei compagni: suo il retropassaggio avventuroso che innesca Kevin Lasagna, abile a dribblare Meret e realizzare l'1-1.

Altre squadre

L'ex Hellas - ben 3 palle perse in 45' - non si ritrova più e sbaglia di nuovo, sempre in disimpegno, cercando di appoggiare all'indietro al portiere azzurro spedendo la sfera in corner. All'intervallo Gattuso decide di lasciarlo negli spogliatoi, optando per lo spostamento di Di Lorenzo al centro della difesa e inserendo Mario Rui con Hysaj portato a destra.

Con Koulibaly ancora non pienamente recuperato e Manolas finito ko, insieme a un Maksimovic mentalmente condizionato dalle voci legate al rinnovo e all'esordio 'horror' di Rrahmani, per il Napoli in difesa è emergenza vera.