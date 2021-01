Finalmente Rrahmani: a Udine può esordire da titolare col Napoli

Acquisto da 14 milioni, Amir Rrahmani ha giocato solo una manciata di minuti anche a causa della positività al Covid. Ma ora qualcosa è cambiato.

La spesa: 14 milioni di euro. Il minutaggio: 3 minuti (più recupero). Qualcosa non torna. E a non tornare sono soprattutto i conti del e di Amir Rrahmani, che al momento dell'accordo con il per il trasferimento del difensore kosovaro - prima un anno fa, poi in estate - si sarebbero attesi un matrimonio un pochino più fruttuoso.

Fin qui, Rrahmani è sceso in campo appena una volta con la maglia del Napoli: domenica scorsa in casa del . A 3 minuti dalla fine, appunto. Con il punteggio di 4-1 per la formazione di Gattuso e i sardi ridotti in 10 uomini per l'espulsione di Lykogiannis. Una presenza quasi simbolica, buona per i tabellini e poco altro. Ma qualcosa, a quanto pare, sta per cambiare.

Rrahmani dovrebbe finalmente giocare dal primo minuto nella gara in programma domani pomeriggio alla Dacia Arena, sul campo dell' . Koulibaly è tornato a disposizione ed è stato convocato, così come gli altri centrali a disposizione di Gattuso. Ma il tecnico potrebbe optare per un turnover nel reparto arretrato. Dando così fiducia all'ex difensore dell'Hellas.

Per Rrahmani, una delle più belle scoperte della scorsa stagione con la maglia del Verona, si tratterebbe dell'uscita da un tunnel. Quello che, da settembre a oggi, lo ha visto ai margini dei piani tattici di Gattuso e poi, come se non bastasse, costretto a fermarsi tra novembre e dicembre a causa della positività al Covid-19.

Cagliari e quei 3 minuti potrebbero aver rappresentato una sorta di svolta. E le parole dell'agente del difensore, Adrian Aljaj, dopo la gara della Sardegna Arena vanno in una direzione ben precisa:

"Amir rimarrà a lungo al Napoli. Crediamo in Gattuso e nel progetto del club. Serve un po' di pazienza, ma andrà tutto bene. Credo in lui".

Di Rrahmani, qualche mese fa, Gattuso diceva che "è un giocatore intelligente, che arriva da una tipologia di calcio diversa ma sta facendo di tutto per i ìntegrarsi nei nostri principi". Adattamento lento, difficile. Ma qualcosa si è finalmente smosso. L'ex veronese potrebbe far coppia con Manolas a Udine. Per prendersi finalmente il Napoli e convincere il proprio allenatore.