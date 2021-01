Il messaggio di Gattuso: "Napoli piazza difficile, non stiamo dietro alle stronzate"

Gennaro Gattuso ha in testa solo il prato verde. Dopo il successo strappato in extremis contro l'Udinese, il tecnico calabrese manda un chiaro messaggio al .

Lo fa a 'Sky', dove si presenta nel post-partita della Dacia Arena per analizzare cosa va e cosa non va nel complicato momento degli azzurri.

Parole di sostegno Gattuso le rivolge ad Amir Rrahmani, protagonista di un debutto da titolare da dimenticare.

Ringhio preme sul tasto della mentalità.

"I giovani di oggi devono smanettare meno, si va troppo sul telefonino, si leggono troppe cose. Già giocare in una piazza come Napoli è difficile, è come , ci sono tante radio e siti. Se mettiamo le energie sul campo anzichè leggere - perchè di stronzate ne dicono tante - e stando sul pezzo, forse qualcosa possiamo ancora migliorarla. Alla fine faremo i conti".

""Mi arrabbio sull'annusare le situazioni, i numeri sono per l'ennesima volta incredibili, oggi abbiamo preso più tiri in porta ma stavamo sempre lì e c'erano facce diverse. Dobbiamo andare in campo da squadra, dobbiamo migliorare questo aspetto, nel calcio c'è più di una fase e c'è anche la componente caratteriale. Su questo non siamo ancora al 100% per fare certi tipi di partite, se stiamo dietro alla sfiga non va bene".

"Sul goal di Pobega preso con lo Spezia è mancata cattiveria: non devi guardarti allo specchio solo come Brad Pitt ma anche come Calimero, brutto e sporco anzichè bello, biondo e con gli occhi azzurri".