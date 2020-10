Ronaldo cerca il tampone negativo: speranza per Juventus-Barcellona

Cristiano Ronaldo potrebbe tornare ad essere a disposizione in tempo per Juventus-Barcellona. Martedì il tampone decisivo.

Una corsa contro il tempo, ma non solo. Le possibilità di vedere Cristiano Ronaldo in campo nella prossima sfida di contro il in programma mercoledì sera, ci sono ancora e potrebbero anche essere concrete.

Come è noto, il fuoriclasse della è lontano dai campi da gioco dallo scorso 13 ottobre, da quando cioè la Federazione calcistica portoghese annunciò la sua positività al Covid-19.

Cristiano Ronaldo si è sottoposto nelle scorse ad un nuovo tampone il cui esito si conoscerà nella giornata di martedì. Nella mattinata dello stesso giorno, effettuerà poi un successivo test che sarà di fatto l’ultimo utile per poter essere a disposizione per il Barcellona.

Nel caso in cui l’ultimo tampone dovesse risultare negativo, il numero 7 bianconero avrebbe il via libera per esserci contro i blaugrana. Il Protocollo UEFA infatti, stabilisce che per poter scendere in campo un giocatore non deve avere sintomi da una settimana.

Essendo Cristiano Ronaldo astintomatico, ha quindi bisogno di risultare negativo una sola volta per poter risultare a tutti gli effetti abile ed arruolato.

Secondo quanto riportato da Sky nei giorni scorsi inoltre, l’ultimo tampone aveva rivelato una bassissima carica virale, il che lascia pensare che le possibilità per un suo rapido ritorno in campo possano essere concrete.

Dal giorno in cui è emersa la sua positività, Ronaldo ha saltato una partita con la sua Nazionale, quella con la , più le sfide di campionato contro e e quella di Champions League contro la .