Pirlo presenta Juventus-Barcellona: "Chiellini out, per Bonucci valuteremo"

Andrea Pirlo in conferenza: "Ronaldo? In serata il responso. Non ci è stato dato l'ok per avere a disposizione de Ligt. McKennie in difesa? No".

Dopo l'esordio vincente in casa della , l'esame più affascinante possibile per Andrea Pirlo: la sua se la vede col in una sfida che così tante volte è andata in scena nelle ultime edizioni di . Match presentato dal tecnico bianconero in conferenza stampa.

"La situazione di Ronaldo? Dobbiamo aspettare l'esito del tampone - le parole di Pirlo - In serata avremo il responso definitivo. Chiellini sicuramente non ci sarà, per Bonucci valuteremo domani mattina anche se non è al meglio. Non ci è stato dato l'ok per avere a disposizione de Ligt".

Dybala trequartista domani sera: possibile?

"Sta bene, è un po' stanco ma è normale. Ora avrà tempo di recuperare al meglio, domani sera potrà giocare. Il suo è un ruolo particolare che ha ricoperto domenica o in passato. Può muoversi libero in quella zona di campo. Poi valuteremo con chi potrà giocare".

Un'ipotesi, senza quasi tutta la difesa, è quella di arretrare McKennie in difesa. Scenario scartato senza troppi giri di parole da Pirlo.

"Anche lui è rientrato da un paio di giorni, si sta allenando, ma non credo che domani potrà ricoprire un ruolo da difensore".

Quanto tempo ci vorrà per vedere la vera Juventus di Pirlo?

"Ricordiamoci che non abbiamo de Ligt, Alex Sandro, Ronaldo, Chiellini. Quando avremo a disposizione tutta la rosa inizieremo a vedere il giusto assetto. Siamo in costruzione, anche se non possiamo perdere troppi punti".

Ancora sull'opportunità di misurarsi contro il Barcellona:

"Questa è sempre una bella partita da giocare. Le partite che tutti vorrebbero giocare. Abbiamo l'opportunità di sfidare un grande club, con grandissimi giocatori. Non vediamo l'ora di scendere in campo, ma non è una partita decisiva".

"Messi in fase calante? Lui e Cristiano Ronaldo fanno parte della storia del calcio. Ho affrontato Leo molte volte da calciatore, domani sarà la prima da allenatore. Con questi giocatori bisogna sperare che non siano in giornata".

Per quanto riguarda il possibile ritorno della difesa a quattro, infine, Pirlo si lascia andare a a una battuta: