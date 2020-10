Ronaldo positivo al Coronavirus: è asintomatico e in isolamento

La Federcalcio portoghese comunica la positività di Cristiano Ronaldo al Coronavirus: niente match con la Svezia per lui.

Alla fine anche Cristiano Ronaldo è finito tra le grinfie del Coronavirus: è ufficiale la sua positività dopo il tampone effettuato nel ritiro del , attualmente impegnato in .

L'annuncio è arrivato direttamente dalla Federcalcio portoghese con questa nota apparsa sul sito in questione.

"Cristiano Ronaldo è stato esentato dagli allenamenti della Nazionale dopo la positività riscontrata al Covid-19, quindi non potrà affrontare la . Il giocatore sta bene, è asintomatico e si trova in isolamento. A seguito del caso positivo, i restanti giocatori sono stati sottoposti martedì mattina a nuovi test che hanno dato esito negativo, e sono a disposizione di Fernando Santos per gli allenamenti di questo pomeriggo alla Cidade do Futebol".

Nella serata di ieri Ronaldo ha partecipato ad una cena assieme ai suoi compagni di squadra, documentata con questo tweet. Domenica sera aveva affrontato la Francia di Mbappé rimanendo in campo per tutti i 90 minuti.

Oltre al forfait contro la Svezia, per Ronaldo non ci sarà modo di giocare nemmeno a con la maglia della sabato sera.

Altre squadre

CR7 salterà l'esordio in Champions dei bianconeri previsto per martedì sera a Kiev contro la Dinamo di Mircea Lucescu. E pure la super sfida col Barcellona di Messi del 28 ottobre è a forte rischio. Cristiano Ronaldo intanto trascorrerà il periodo di quarantena in Portogallo, mentre il rientro a avverrà solo tra qualche settimana e in piena sicurezza.