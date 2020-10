Ronaldo positivo, la sorella attacca: "La più grande frode mai vista"

Katia Aveiro, sorella di Cristiano Ronaldo, non ci sta dopo la notizia della positività del fratello: "Basta con questo mondo di burattini".

Cristiano Ronaldo positivo al Covid-19. L'ufficialità è arrivata nella giornata di ieri dalla Federcalcio portoghese, che ha spiegato come l'attaccante stia bene e sia asintomatico.

Stasera non potrà prendere parte a - ma il ct Fernando Santos ha riferito la sua grande voglia di scendere in campo, resa vana dalla positività che lo costringerà ad osservare un periodo di riposo forzato.

La sorella del fuoriclasse lusitano, Katia Aveiro, ha detto la sua con una story abbastanza polemica pubblicata sul suo account Instagram.

"Se Cristiano Ronaldo deve svegliare il mondo, devo dire che questo portoghese è davvero un predestinato, un inviato di Dio. Grazie! Credo che oggi migliaia di persone crederanno tanto in questa pandemia, nei test e nelle misure prese come me... La più grande frode che abbia mai visto da quando sono nata. Altre squadre Una frase che oggi ho letto e che ho applaudito alzandomi in piedi: 'Basta con questo mondo di burattini'. Aprite gli occhi per favore".

Ronaldo è comunque in viaggio per l' dove trascorrerà la quarantena: nel mirino il rientro per la super sfida contro il di Messi del prossimo 28 ottobre.