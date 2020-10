Ronaldo fermato dal Covid, Santos: "Lui sta bene e vuole giocare"

Il commissario tecnico del Portogallo, Fernando Santos, svela: “Ronaldo è nella sua stanza, ci parla da lassù. Non ha ancora realizzato bene”.

La notizia della positività di Cristiano Ronaldo al Covid-19, si è abbattuta come un fulmine a ciel sereno non solo sulla , ma anche sulla Nazionale portoghese. CR7 sarebbe infatti dovuto essere l’uomo di dell’attacco disegnato pre la sfida di contro la , ma allo José Alvalade di Lisbona ovviamente non scenderà in campo.

Il commissario tecnico della Nazionale lusitana, Fernando Santos, parlando in conferenza stampa ha spiegato come Ronaldo ha accolto la notizia della sua positività.

“Cristiano sta bene. E’ andato in isolamento lunedì notte e la mattina successiva si è sottoposto ad un nuovo test. E’ nella sua stanza, dice che vuole giocare, comunica con noi da lassù. E’ completamente sintomatico, non ha realizzato bene che cosa gli è successo”.

Santos ha voluto ribadire come tutte siano state rispettate tutte le misure previste dal protocollo.

“Siamo tristi per la vicenda umana del giocatore, soprattutto perché abbiamo fatto tutto quello che ci è stato detto. E’ da lunedì, quindi da sette giorni, che siamo qui confinati e questo vale tanto per lo staff che per i giocatori. Siamo arrivati, abbiamo fatto i tamponi e nessuno è arrivato da fuori e nessuno è uscito. Nel primo periodo di allenamento non ci sono stati problemi, questa volta sì, ma non per l’inosservanza del protocollo. E’ successo è basta”.

Quella di Cristiano Ronaldo sarà un’assenza pesante.