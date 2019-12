Ronaldo e il goal alla Sampdoria: "Sono sicuro che ero più in alto di 256 centimetri..."

Dal palco dei Globe Soccer Awards Ronaldo ha parlato del goal alla Samp: "È stato il mio goal di testa più bello, perché ho saltato molto in alto".

Il 2019 in di Cristiano Ronaldo si è chiuso con la vittoria della per 2-1 sul campo della , dove il portoghese si è innalzato a protagonista con uno straordinario goal di testa.

Le prestazioni nel campionato italiano sono valse a Cristiano Ronaldo il premio 'Best Men's Player of the year' ai Globe Soccer Awards, vinto davanti ad altri campioni come Messi e Van Dijk. Dal palco di Dubai il portoghese della Juventus è tornato sul goal che ha realizzato di testa contro la Sampdoria, facendo una piccola polemica.

"È stato un gol fantastico. Da quando ho iniziato la mia carriera ho fatto più di settecento gol, dire quale sia il migliore è difficile. Come colpo di testa questo forse è stato il mio gol più bello perché ho saltato molto in alto. Dicono 256 cm. Ma io sono sicuro che sono andato ancora più in alto. I ragazzi che hanno fatto i calcoli non ci vedevano molto bene”.

Lo straordinario gesto atletico con cui 'CR7' ha strabiliato il mondo è stato analizzato dagli addetti ai lavori negli istanti immediatamente successi al goal. I primi dati hanno rivelato che Ronaldo aveva saltato per 71 cm, uno stacco che più si confà al mondo del basket americano rispetto che ad un campo da calcio. Al momento dell'impatto col pallone la testa del lusitano toccava i 256 centimetri di altezza, ma secondo Ronaldo non è stato quello il punto più alto raggiunto.

La battuta con cui ha voluto sottolineare che quando ha colpito il pallone di testa era già in fase di discesa mette in evidenza ancora una volta l'ambizione di Ronaldo: il portoghese vuole raggiungere vette sempre più alte, con il cielo come unico limite.