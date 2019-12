Globe Soccer Awards 2019, trionfa Cristiano Ronaldo: battuti Messi, Salah e Van Dijk

Cristiano Ronaldo si aggiudica il premio di migliore giocatore dell'anno al Globe Soccer Awards 2019. Klopp il miglior allenatore.

Cristiano Ronaldo trionfa sul palco di Dubai aggiudicandosi il premio di miglior giocatore dell'anno al Globe Soccer Awards 2019. Battuti Lionel Messi, Virgil Van Dijk e Mohamed Salah. Si tratta del quarto titolo consecutivo conquistato dal fuoriclasse portoghese.

Queste le parole dell'attaccante della davanti al pubblico presente:

"Grazie alla mia famiglia e ai miei compagni della , a quelli della Nazionale e a Mendes. Spero chiaramente di vincere un altro premio anche l'anno prossimo. Il goal contro la ? Ho sempre fatto belle reti, tra quelli di testa questo è stato forse il migliore della mia carriera".

Andrea Berta dell' vince invece il premio come miglior direttore sportivo dell'anno: battuti Igli Tare, Eric Abidal e Marc Overmars. Per la seconda volta di fila il premio di miglior portiere dell'anno va al brasiliano Alisson, campione d'Europa in carica con il . La leggenda del Ryan Giggs si aggiudica invece il premio alla carriera.

Dopo aver portato CR7 alla Juventus e Joao Felix all'Atletico Madrid Jorge Mendes si conferma il miglior agente del mondo, superati Mino Raiola e Pastorello. Dopo aver alzato l'ultima il Liverpool si laurea miglior club dell'anno davanti alla rivelazione e al femminile.

I Reds fanno all-in con Jurgen Klopp, autore della splendida cavalcata europea e dello strepitoso inizio di stagione con il suo Liverpool: l'allenatore tedesco batte Ten Haag e Fernando Santos. Importante trionfo e prime prove di palco per Joao Felix, che supera Sancho, Haaland e Ansu Fati nella corsa al premio di giocatore rivelazione dell'anno. Lucy Bronze è infine la migliore giocatrice dell'anno davanti a Rapinoe, Henry e Morgan.

Di seguito l'elenco con i principali premi assegnati alla cerimonia:

Miglior giocatore - Ronaldo

Migliore giocatrice - Bronze

Miglior allenatore - Jurgen Klopp

Miglior Club - Liverpool

Giocatore rivelazione - Joao Felix

Miglior agente - Jorge Mendes

Miglior direttore sportivo - Andrea Berta

Miglior portiere - Alisson

Premio alla carriera - Ryan Giggs e Miralem Pjanic

Miglior arbitro - Stephanie Frappart

Miglior Academy - Ajax e