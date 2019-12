Samp-Juve, Ronaldo salta 71 cm per segnare il secondo goal bianconero

Cristiano Ronaldo ha siglato il 2-1 contro la Sampdoria saltando 71 cm e arrivando a toccare l'altezza totale di 2,56 metri.

Arriva in maniera straordinaria il decimo goal di Cristiano Ronaldo in questa . Uno stacco esagerato quello mostrato dal lusitano nella agra contro la : in doppia cifra grazie ad un colpo di testa da sogno, in cui l'ex è rimasto sospeso per alcuni secondi così da impattare sul cross di Alex Sandro.

Cristiano Ronaldo ha segnato il 2-1 della sul finire del primo tempo, rispondendo al momentaneo pareggio di Caprari (goal iniziale messo dentro da Dybala). Uno stacco da NBA per il cinque volte Pallone d'Oro, capace di saltare per 71 cm raggiungendo così i 2,65 metri secondo quanto calcolato da Sky.

L'attaccante della Juventus ha sovrastato Murru, diretto marcatore, andando anche oltre l'altezza della traversa. Sembrava impossibile raggiungere il pallone, invece colpo di testa a battere Audero e quinta gara consecutiva con goal di Cristiano Ronaldo, nuovamente devastante.

Escludendo la gara contro l' , contando Juventus e , Cristiano Ronaldo ha segnato sempre da un mese a questa parte, mettendo dentro dieci reti in sette gare. Così da costruire l'assalto al suo eterno rivale Messi, che nello stesso periodo ha conquistato il Pallone d'Oro. Superando in testa alla classifica proprio il portoghese.

Ancora a proposito di testa, Cristiano Ronaldo ha segnato ben 69 goal di testa da quando gioca nei maggiori cinque campionati europei (con le maglie di Real Madrid, e Juventus): nessuno ha fatto meglio nello stesso periodo.

Dati essenziali per la Juventus, che nel 2020 conta di vincere nuovamente lo Scudetto e lottare per conquistare la Champions: nel primo caso dovrà combattere con e , nel secondo con tutte le grandi d'Europa ancora presenti nella competizione. Con un Cristiano Ronaldo in più nel motore.