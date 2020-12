Roma-Sassuolo dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

La Roma sfida in casa il Sassuolo nella 10ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

ROMA-SASSUOLO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: -

- Data: 6 dicembre 2020

6 dicembre 2020 Orario: 15.30

15.30 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now Tv

La Roma di Paulo Fonseca e il Sassuolo di Roberto De Zerbi si sfidano nella 10ª giornata del campionato di in un confronto fra due formazioni d'alta classifica. I capitolini sono sesti con 17 punti, frutto di 5 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte, ma a pari merito con e , gli emiliani sono terzi a quota 18, con 5 vittorie, 3 pareggi e una sconfitta, e hanno lo stesso punteggio dell' .

Nei 7 precedenti in Serie A disputati in casa della Lupa, il bilancio è sbilanciato in favore di quest'ultima, che contro i neroverdi fra le mura amiche non ha mai perso, riportando 3 vittorie e 4 pareggi. In tutti i 7 match le due squadre sono andate a segno.

La formazione giallorossa è imbattuta da 8 gare casalinghe di campionato, nelle quali ha riportato 6 vittorie e 2 pareggi, segnando sempre almen 2 goal, e nelle ultime 4 gare disputate ha collezionato 3 vittorie e un pesante k.o. esterno contro il Napoli. I neroverdi, invece, hanno ottenuto 2 vittorie, un pareggio e una sconfitta casalinga contro l'Inter nelle ultime 4 gare.

L'armeno Henrikh Mkhitaryan è il miglior marcatore della Roma in campionato con 5 goal, stesso bottino realizzativo di Ciccio Caputo, il bomber del Sassuolo. Il centravanti bosniaco Edin Dzeko, inoltre, ha negli emiliani la sua vittima preferita in Serie A, avendo segnato loro finora 5 goal in carriera. In questa pagina tutte le informazioni su Roma-Sassuolo: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO ROMA-SASSUOLO

Roma-Sassuolo si disputerà nel pomeriggio di domenica 6 dicembre 2020 nel palcoscenico dello Stadio Olimpico di Roma. Il fischio d'inizio della gara, che sarà diretta dal signor Fabio Maresca della sezione di Napoli. Sarà il 15° confronto in Serie A fra le due formazioni.

La partita Roma-Sassuolo sarà trasmessa in diretta tv da Sky e andrà in onda sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite). La telecronaca della gara sarà curata da Federico Zancan e Fernando Orsi.

Sarà possibile vedere Roma-Sassuolo anche in diretta . I clienti Sky, mediante Sky Go, potranno seguire la partita sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricando l'apposita app per sistemi iOS e Android, e su pc e notebook, anche semplicemente collegandosi al sito ufficiale della piattaforma.

Per tutti c'è inoltre l'opzione Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che, acquistando uno dei pacchetti proposti, offre la visione di diversi eventi sportivi, fra cui le partite di Serie A.

IN DIRETTA SU GOAL

Attraversopotrete seguireanche in diretta testuale. Collegandosi sul sito, infatti, troverete gli aggiornamenti in tempo reale sulla partita, con i goal, gli eventi e le azioni più importanti.

Fonseca potrebbe trovarsi in emergenza per quanto riguarda il reparto difensivo, dove oltre a Mancini, assente certo, dovrebbero mancare per problemi fisici anche Smalling e Santon. La soluzione potrebbe essere dunque l'arretramento in difesa di Cristante al centro di una linea a tre con Ibañez e Juan Jesus. In porta sarà confermato Mirante, mentre sulla destra è vivo il ballottaggio fra Karsdorp e Bruno Peres, con il primo favorito. A sinistra agirà Spinazzola, con l'ex Lorenzo Pellegrini e Villar (favorito su Diawara) interni di centrocampo. In attacco Dzeko sarà il centravanti, supportato sulla trequarti da Pedro e Mkhitaryan.

De Zerbi, dal canto suo, potrebbe non avere ancora a disposizione il bomber Ciccio Caputo. Se il pugliese non recuperasse, nel ruolo di centravanti sarà confermato il giovane Raspadori, anche perché Defrel è ancora ai box per problemi fisici. Alle sue spalle Berardi, Djuricic e Boga comporranno il terzetto di trequartisti neroverdi. In mediana giostrerà il solido tandem formato da Locatelli e Maxime López, ormai titolarissimo. Ai box Chiriches e Romagna, Marlon e Gian Marco Ferrari saranno i due centrali difensivi, con uno tra Toljan o Muldur a destra e Rogerio a sinistra. in porta giocherà Consigli.

ROMA (3-4-2-1): Mirante; Ibanez, Cristante, Juan Jesus; Karsdorp, Villar, Lo. Pellegrini, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Marlon, G. Ferrari, Rogerio; Locatelli, M. Lopez; Berardi, Djuricic, Boga; Raspadori.