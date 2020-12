Roma-Sassuolo, le formazioni ufficiali: Villar titolare, Djuricic 'falso 9'

Le formazioni ufficiali di Roma-Sassuolo: giallorossi con Villar, De Zerbi alza Maxime Lopez sulla trequarti e schiera Djuricic centravanti.

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI ROMA-SASSUOLO

ROMA (3-4-2-1): Mirante; Ibanez, Cristante, Kumbulla; Karsdorp, Lo. Pellegrini, Villar, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko. All. Fonseca.

SASSUOLO (4-2-3-1) Pegolo; Ayhan, Marlon, Ferrari, Rogerio; Obiang, Locatelli; Berardi, Maxime Lopez, Boga; Djuricic. All. De Zerbi.

Incrocio di lusso all'Olimpico, dove la e la rivelazione promettono spettacolo sulla scorta di attacchi super e una classifica importante.

Mirante preferito a Pau Lopez in porta per i giallorossi, Villar in mediana al fianco di Lorenzo Pellegrini, Cristante regista difensivo. Sugli esterni Karsdorp e Spinazzola, davanti Pedro e Mkhitaryan alle spalle di capitan Dzeko.

De Zerbi sopperisce alle assenze in attacco alzando Djuricic nei panni di 'falso 9', con Maxime Lopez trequartista insieme a Berardi e Boga. In mediana Obiang affianca Locatelli, Pegolo tra i pali, sulla fascia destra difensiva Ayhan.