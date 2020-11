Sassuolo-Inter 0-3: Conte si riscatta, prova di forza nerazzurra

L'Inter cambia radicalmente atteggiamento e batte il Sassuolo con sorprendente facilità: le reti di Sanchez, Gagliardini e l'autogoal di Chiriches.

Sono passati tre giorni, ma l' oggi è sembrata una squadra diversa rispetto alla sconfitta contro il . Un ritorno al passato per Conte, in quanto a modulo e aggressività. irriconoscibile, battuto dalle reti di Sanchez, Gagliardini e dall'autogoal di Chiriches.

L'Inter si mette alle spalle la sconfitta contro il Real Madrid e approccia la partita come la 'vecchia' squadra dell'anno scorso. Un ritorno al 3-5-2, fila serrate ed un pressing asfissiante al Sassuolo. I neroverdi vengono sorpresi da questo avvio e ci vogliono solo quattro minuti a Sanchez per trovare il vantaggio: Chiriches sbaglia, Lautaro serve il cileno che a tu per tu con Consigli non sbaglia.

Prima del raddoppio dell'Inter, una grande occasione per Lautaro Martinez, ma è solo il preludio al doppio vantaggio: un autogoal di Chiriches su cross teso di Arturo Vidal, in ripresa dopo la figuraccia di Madrid.

Il Sassuolo sfiora il goal al 21' con il palo scheggiato da Djuricic, ma in generale rispetto alle ultime uscite è una squadra lenta e compassata, quella di De Zerbi. Nemmeno i cambi portano verve alla squadra di casa.

L'Inter invece oggi è 'tremenda'; nella ripresa chiude il risultato con il bel goal di Gagliardini, arrivato al termine di una azione corale ben giostrata. Nel finale non rischia niente e porta a casa il risultato, dando spazio anche a Lukaku, Young, Sensi ed Eriksen.

IL TABELLINO

Sassuolo-Inter 0-3

Marcatori: 4' Sanchez, 14' aut. Chiriches, 60' Gagliardini

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan (59' Muldur), Chiriches (42' Marlon), Ferrari, Rogerio; M. Lopez (76' Schiappacasse), Locatelli; Berardi, Djuricic (59' Obiang), Boga; Raspadori (76' Troré).

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian (92' Hakimi), Vidal, Barella (85' Sensi), Gagliardini, Perisic (85' Eriksen); Lautaro (79' Lukaku), Sanchez (79' Young).

Ammoniti: Locatelli, Rogerio, Lopez, Perisic

Espulsi: -

Arbitro: Massimiliano Irrati