Vincente con la Roma e perno della Nazionale: l'anno da 10 di Lorenzo Pellegrini

L'annata che sta per concludersi ha visto come protagonista assoluto il centrocampista della Roma, che ora indossa la 10 che fu di Totti in nazionale.

La stagione 2021/2022 non sarà un'annata che Lorenzo Pellegrini dimenticherà facilmente. Il centrocampista sembra aver finalmente compiuto il passo in avanti che tutti si aspettavano da uno con le sue qualità. Aiutato in questo senso dal lavoro di José Mourinho, il capitano della Roma ha svestito i panni del ragazzo e ha iniziato a indossare l'abito da calciatore maturo, quello delle grandi occasioni. Ritrovatosi con la fascia al braccio dopo l'addio in rapida sequenza di Totti, De Rossi e Florenzi, il numero 7 è diventato il primo capitano della storia del club a sollevare un titolo europeo: la Conference League.

Un torneo vissuto da protagonista, con segnate e la soddisfazione di poter alzare sotto al cielo di Tirana un trofeo dopo 14 anni di vacche magre. Per Pellegrini ora è giunto il momento di prendersi anche lo spazio che merita in Nazionale. Il capitano romanista non ha fatto parte della spedizione vincente ad Euro 2020 per via di un infortunio muscolare che lo ha costretto a non poter onorare la convocazione. Ora, con l'Italia nell'ennesimo tentativo di riavvio negli ultimi cinque anni, Pellegrini può diventare il trascinatore della banda Mancini 2.0 Le ultime due uscite in Nations League, contro Germania e Ungheria, sembrano indicare proprio questa centralità di Pellegrini all'interno del progetto azzurro. L'articolo prosegue qui sotto Pellegrini ha segnato in entrambe le partite, permettendo all'Italia di portare 4 punti a casa e soprattutto di rialzare la testa dopo l'umiliazione subita pochi giorni prima per mano dell'Argentina nella Finalissima. Il capitano romanista ha inoltre uno stimolo in più: Mancini ha deciso di affidargli la maglia numero 10. Quella indossata, tra tanti, anche da Francesco Totti. Uno che ha sempre creduto in Lorenzo e che sa che significa essere un capitano. Magari non solo della Roma, ma un giorno anche della Nazionale.